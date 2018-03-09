Beşiktaş, Volvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA - Yapılan işbirliği çerçevesinde 2018-2019 sezonu sonuna kadar Volvo Car Türkiye, Futbol Takımı'nın oyuncuları ile üst düzey yöneticilere araç desteği sağlayacak ve 1903 tribünün adı Volvo 1903 tribünü olacak.

Volvo Car Türkiye ile işbirliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Fikret Orman, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Globalleşme stratejimizle beraber uluslararası markalarla işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Volvo Car Türkiye ile önemli bir anlaşma imzalıyoruz. Camiam adına çok mutluyum. 2018-2019 sezonu sonuna kadar Volvo Car Türkiye ile partner oluyoruz. Volvo Car Türkiye ile işbirliğine gitmekten dolayı çok sevinçliyim. Volvo'nun güvenlik, kalite ve çevreye duyarlılık özellikleri ile Kulübümüzün ve Vodafone Park'ın temel özellikleri birbirine çok benzer. Aynı hedeflere yürüyen iki markanın bir araya gelmiş olmasından dolayı mutluyum. Sponsorlarımızın mutluluğuna çok önem veriyoruz. İnanıyorum ki bu işbirliği her iki markanın da değerine yakışır bir yol arkadaşlığı olacaktır. Volvo Car Türkiye, Futbol Takımımızın oyuncuları ve üst düzey yöneticilerimiz için araç desteği sağlayacak. 1903 tribünün adı Volvo 1903 tribünü olacak. Beşiktaş'ın Volvo Car Türkiye ile çok önemli işler yapacağına inanıyorum."

Beşiktaş ile Volvo'nun marka algılarının birbirine çok benzer olduğunu söyleyen Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen ise, lansmanda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan odaklı tasarım anlayışıyla hareket eden Volvo olarak Beşiktaş ile iş ortaklığımızı duyurmaktan dolayı çok mutluyum. Beşiktaş ile yaptığımız işbirliği, çok değerli ve anlamlı bir beraberlik olacak. Beşiktaş ve Volvo'nun marka algıları birbirine çok benzer. İki markanın da insana yaptığı yatırım ve insani değerleri yukarıda tutması ile Beşiktaş'ın sağlam bir marka olması, iki markayı birleştirici en önemli unsur. Beşiktaş ailesine çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Başkan Fikret Orman ile Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen basın mensuplarına poz verdi.