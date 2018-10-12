Aykut Kocaman sessizliğini bozdu!

Aykut Kocaman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sonrası yakın çevresine dert yandı. Kocaman'ın "en Fenerbahçe'nin gizli bilgilerini ne yapayım? Bugüne kadar birçok şeyle itham edildim. Bana bir 'hain' demedikleri kalmıştı" dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sonrası tüm gözler kulübün eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a çevrildi.

Takvim'de yer alan haberde; İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Aykut Kocaman'ın, yakın çevresine dert yandığı belirtildi. İşte o sözler:

"Ekibimle mesleki gelişim için zaman zaman bilgi alışverişinde bulunuruz. Bunlar, istatistiki bilgiler ve tüm dünyada gelişen antrenman teknikleri üzerinedir."

"Hatta son Dünya Kupası sırasında takımlarla ilgili de bana data desteği verdiler. Ayrılırken, bir önceki sezonun takım ve futbolcularla ilgili tüm raporların yer aldığı birebir çalışmamı llerimle Phillip Cocu'ya teslim ettim."

"Ayrıca Damien Comolli ile de ayrılığım öncesi görüştüm ve klasörlerce bilgi-analiz bıraktım. Zaten kendisi de daha sonra bu analizlerin çok değerli olduğunu açıklayıp teşekkür etti."

"Ben Fenerbahçe'nin gizli bilgilerini ne yapayım? Bugüne kadar birçok şeyle itham edildim. Bana bir 'hain' demedikleri kalmıştı. Sonunda onu da dediler. Yazıklar olsun!"

İNGİLTERE'DEN DÖNÜNCE KONUŞACAK

Önce özel işleri için İngiltere'de bulunan Aykut Kocaman'ın İstanbul'a dönüşte basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın açıklamaları merakla bekleniyor.Öte yandan Star'da yer alan habere göre ise; Aykut Kocaman, açıklamaları televizyonda izlerken duyduklarına inanamadığını söyledi.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Kocaman, “Duyduklarım karşısında şoka uğradım. Sayın Başkan bu tarz açıklama yapma yerine madem böyle bir şey tespit etti ise beni arasaydı. Hayal kırıklığı yaşadım ve hayretler içinde kaldım” dedi. Kocaman, önümüzdeki hafta İstanbul’a döndüğünde detaylı bir açıklama yapacağını da söyledi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLIYOR

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, dışarı bilgi sızırdıkları ileri sürülen Murat Öztürk, Alper Aşçı ve Turgay Altay için hukuki süreci başlatma kararı aldı. 3 antrenör için gerekli kanuni yollara başvurulacak. Söz konusu 3 çalıştırıcının pazartesi günü bir basın toplantısı yapacakları öğrenildi.