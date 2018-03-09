Ndiaye'den eleştirilere cevap

Devre arası transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, transferi ve Galatasaray'la ilgili açıklamalar yaptı.

Geçen yaz Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı kulüpte gösterdiği performansla devre arasında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, Galataasaray'la ilgili açıklamalar yaptı. Sabah'ta yer alan habere göer Senegalli yıldız birçok konuya açıklık getirdi. İşte o röportajdan satır başları..

"Aslında ben ilk başta gitmek istemedim. Kulüp de beni takımda tutmak istedi. Ancak daha sonra Stoke City, Galatasaray'a çok iyi bir teklif yaptı."

"Kulüp de bunu değerlendirmek istedi ve transferim gerçekleşti. Galatasaray taraftarı bana kızmasın. Ben onları yüzüstü bırakmadım. Galatasaray hala kalbimde."

"Tabii ki Galatasaray'ı takip ediyorum. Tekrar lider olduk. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum."

MUSTAFA CENGİZ'İN "MENAJERİ ZORLADI" AÇIKLAMASINA CEVAP

"Bu konuya girmek istemiyorum. Başkana cevap vermeyeceğim. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. O günleri hayatım boyunca unutmayacağım."

"PARALARIN ÖDENMEMESİ ETKİLEMEDİ"

"Olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Zaten ilk yarı hep zirvedeydik. Ben ve takım arkadaşlarım para için değil Galatasaray forması için mücadele ettik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık."

GOMIS'İN PERFORMANSI...

"Hiç şaşırmadım (gülerek). Gomis'in bu golleri benim için sürpriz olmadı. Üst düzey bir forvet ve örnek bir profesyonel. Daha çok gol atacak."

İNGİLTERE İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FARKLAR

"Premier Lig'de oyuncular daha fazla inisiyatif alabiliyor. Burada oyuncular çok kaliteli. Elbette Türkiye'deki oyuncular kalitesiz demiyorum ama İngiltere farklı bir seviye. Burada futbol çok hızlı oynanıyor."

"Galatasaray taraftarına mesajım var: Onlar hâlâ kalbimde ve şampiyonluğu onlar için de çok istiyorum."

"Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olmamı sağlayan Cenk Ergün'e de teşekkür ediyorum. Çok iyi bir insan."