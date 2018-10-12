Portekiz Polonya'dan 3 puanla döndü

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Polonya evinde, Portekiz'i konuk etti. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Polonya oldu. Krzysztof Piatek'in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Polonya, Andre Silva'nın 31. dakikada attığı gole engel olamayınca skor 1-1'e geldi. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Portekiz, Kamil Glik'in 42. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk 45 dakikayı önde kapattı.

İkinci yarıyada da üstün oyununu devam ettiren Akdeniz ekibi, Bernardo Silva'nın ayağından bulduğu golle 52. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Jakub Blaszczykowski'nin golüyle skoru 3-2'e getiren Polonya, kalan dakikalarda 1 puanı getirecek golü bulamayınca karşılaşma Portekiz'in galibiyetiyle sona erdi.

Portekiz bu skorla 6 puana ulaştı ve UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta liderlik koltuğunda oturdu.

Polonya ise ilk maçta İtalya'dan aldığı 1 puan ile grupta 2. sırada.

ULUSLAR LİGİ'NDE BU AKŞAM 7 MAÇ OYNANDI

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

Türkiye ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Rusya ile İsveç, Kaliningrad Stadı'nda karşılaştı. İki takım, golsüz berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup: Polonya-Portekiz: 2-3

- B Ligi

2. Grup: Rusya-İsveç: 0-0

- C Ligi

1. Grup: İsrail-İskoçya: 2-1

4. Grup: Karadağ-Sırbistan: 0-2

Litvanya-Romanya: 1-2

- D Ligi

3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan: 0-3

Kosova-Malta: 3-1