'Galatasaray bana maskot gibi davrandı!'

Pavel Horvath, Galatasaray'ın kendisini maskot olarak transfer ettiğini ve ayrılırken zorlandığını itiraf etti.

Son olarak Viktoria Plzen takımında oynayan ve fazla kiloları ile dikkat çeken Galatasaray'ın eski futbolcusu Pavel Horvath, kariyerini değerlendirirken ilginç açıklamalarda bulundu.

''NASIL GİTSEM DİYE DÜŞÜNDÜM''

Eski futbolcu, 2001 yılında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transferi hakkında konuşurken ''Galatasaray'ın teklifi, diğer tüm tekliflerin iki katı fazlaydı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlardı. Oraya gitmek zorundaymış gibi hissettim. Ama beni bir maskot olarak transfer etmek istediklerini bilmiyordum. Oynayamadım bile. Çoğu kez buradan nasıl gitsem diye düşündüm.'' sözlerini kullandı.

''GÖBEĞİMİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORUM''

Futbolculuk yaşantısında fazla kiloları ile dikkat çeken Horvath, ''Yediklerime dikkat ediyordum ama yetmiyordu. Bir yerden sonra eşim, buzdolabının kapısı önünde beklemeye başladı. Daha fazla göbeğim olduğu anlar var. Şimdi gizlemeye çalışıyorum, pek hoş gözükmüyor'' dedi. (Sporx)