EuroCup’ta rakibine ayakkabı jesti

7DAYS EuroCup’ta dün oynanan maçta TOFAŞ, Arka Gdynia’yı mağlup ederken mücadele ayrı bir hikayeye de sahne oldu.

DHA - Polonya ekibinin seyahati sonrası başarılı oyuncuları Robert Upshaw’ın ayakkabılarının unutulduğu fark edilirken, TOFAŞ’ın genç oyuncusu Muhsin Yaşar’ın verdiği ayakkabıları giyen Upshaw, böylelikle maçta forma giyebildi ve sahanın en iyilerinden biri oldu.

7DAYS EuroCup’ın ikinci haftasında oynanan maçta TOFAŞ, sahasında Arka Gdynia’yı 96-79 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Bu mücadele aynı zamanda çarpıcı bir centilmenlik örneğine de sahne oldu. Polonya ekibi Arka Gdynia’nın maç için Türkiye’ye olan seyahati sonrasında Robert Upshaw’ın basketbol ayakkabısının unutulduğu anlaşıldı. Ancak Avrupa bedeni 53 numara olan ayakkabıların yenisini bulmak zor olduğundan dolayı Polonya temsilcisi, maçta karşılaşacağı TOFAŞ’tan yardım istedi. Bunun üzerine TOFAŞ yetkilileri, Upshaw’ın denemesi için birkaç çift ayakkabıyı Polonya ekibine verdi ancak bu ayakkabılar 2.13 metre boyundaki Upshaw için uygun olmadı. Maçın oynanacağı günün sabahına gelindiğinde Robert Upshaw için uygun bir ayakkabı hala bulunamamıştı.

MUHSİN'İN VERDİĞİ AYAKKABILAR SAYESİNDE OYNADI VE MAÇIN EN İYİLERİNDEN OLDU

Sonrasında 2.10 metre boyunda olan TOFAŞ’ın genç oyuncusu Muhsin Yaşar’ın ayakkabılarının Upshaw için uygun olduğu öğrenildi. Karşılaşma öncesinde Muhsin Yaşar’dan aldığı ayakkabıları giyen Upshaw böylelikle maçta oynama fırsatını yakaladı ve 27.7 dakika süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 5 ribaund ve 1 blok ile tamamladı. Takımının ikinci en skorer ismi olan Robert Upshaw iyi bir oyun ortaya koyarken, maçın ardından Muhsin Yaşar’a ayakkabılarını geri verdi. Polonya ekibi Arka Gdynia da maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında TOFAŞ’a ve Muhsin Yaşar’a teşekkür ederek, “Yardımlarınız için teşekkürler. Upshaw sayenizde maçta oynayabildi. Böylesine büyük ayakkabıları bulmak kolay iş değildi” ifadelerine yer verdi.

EuroCup organizatörleri ise bu durumu organizasyonundan resmi sitesinden “Centilmenlik kazandı” diye duyurdu.