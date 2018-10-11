EuroLeague'de yeni sezon bugün başlıyor!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu, bugün yapılacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi bu sezon Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Tekfen temsil edecek.

Anadolu Efes, bugün TSİ 21.30'da başlayacak maçta, Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Darüşşafaka Tekfen ise son şampiyon Real Madrid ile TSİ 22.00'de İspanya'da karşılaşacak.

Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe ise yarın saat 20.45'te İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını ağırlayacak.

Ligde normal sezon 4-5 Nisan 2019'da yapılacak maçlarla tamamlanacak. Normal sezonu ilk 8'de bitirecek takımlar play-off turunda Dörtlü Final'e kalmak için mücadele edecek.

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen