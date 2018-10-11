Sivasspor Fenerbahçe maçına odaklandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, " Fenerbahçe maçından tabii ki kazanarak ayrılmak istiyoruz. Türkiye'de bir gerçek var, bu takımların hem kadro yapıları hem de isimleri her zaman ön planda. Sivasspor olarak mevcudiyetimizi en iyi şekilde kullanacağız." dedi.

Tuna, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geçen 8 haftada büyük tecrübeler yaşadıklarını söyledi.

A Milli Takım'ın maçı nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek için çalıştıklarını belirten Tuna, Fenerbahçe maçına kadar takımının yaşadığı zaafları gidermek istediklerini ifade etti.

Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Tuna, "Son maçtaki oyunları, dinamik yapısının güçlü yanlarını ortaya koyacaklarını gösteriyor. Fenerbahçe maçından tabii ki kazanarak ayrılmak istiyoruz. Türkiye'de bir gerçek var, bu takımların hem kadro yapıları hem de isimleri her zaman ön planda. Sivasspor olarak mevcudiyetimizi en iyi şekilde kullanacağız." diye konuştu.

"LİGİN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİNİ OYNAYACAĞIZ"

Kırmızı-beyazlı ekibin çok iyi futbol oynadığını ve lige değer kattığını dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Sıralamadaki yerimiz aslında oynadığımız oyunun çok gerisinde olsa da futbol anlayışı olarak o maçta da sezonun ve ligin en iyi maçlarından birini oynayacağımızı biliyorum. Mesele tabii ki her zaman sonuç, sonucu aldığınızda oynadığınız oyunun değeri oluyor. Fenerbahçe maçına da öyle çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe bu arayı iyi değerlendirip durumu artıya çevirmek isteyecektir. Çünkü puan olarak bizim gerimizde. İçeride ve deplasmanda oynadığımız iyi oyunu Fenerbahçe maçında da değerlendirmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde mücadele edip sonucu alacak bir takımı sahada göreceğimizden eminim."

Teknik direktör Tamer Tuna, dünyaca ünlü futbolcuları Robinho'nun adının Brezilya Milli Takımı ile anıldığının hatırlatılması üzerine ise Robinho'nun yıldız bir oyuncu olduğunu, bu durumun kendilerini gururlandıracağını vurguladı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman taktik çalışma ile devam etti.

Sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş ve Sergiy Rybalka, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.