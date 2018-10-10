DHA / Basketbolda 26'ncı Kadınlar Cumhunbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 61-47 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı
10 Ekim 2018 20:36
Basketbolda kupanın sahibi Hatay oldu
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor oldu.
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