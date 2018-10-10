Galatasaray'da GS Store gerginliği

Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Duygun Yarsuvat'un, sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan ile ilgili yaptığı açıklamayla ilgili olarak konuşan başkan Mustafa Cengiz, Yasuvat'a tepki gösterdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Cengiz, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat'un taraftar grubu ultrAslan ile ilgili yaptığı açıklama tepki gösterdi.

Divan kurulunda söz alan Yarsuvat, ultrAslan'ın lisanslı ürünlerinin GS Store'dan satılmasını eleştirdi. Yarsuvat, ultAslan'ın geçen günlerde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sonra yayımladığı bildiriyi gündeme getirdi.

Yarsuvat, konuşmasında yönetim kuruluna, "ultrAslan'ın ürünlerini GS Store'da satmak yönetimiyle meşru bir hale mi getiriyorsunuz? Şahıslara mı bu paralar veriliyor? Bunun muhasebesi nasıl yapılıyor?" sorularını yöneltti.

Taraftarın sosyal medyadaki mesajlarını okuyan Yarsuvat, "Kendine ultrAslan diyen bir grup, Galatasaray Kulübü üzerinde hak iddia etmeye çalışıyor. Bu vahim bir olaydır. Bunu sorduğumuz zaman 'Taraftar grubudur, dünyanın her tarafından böyle yapılır.' cevabını aldık. Dünyanın her tarafından olur ama Galatasaray'da olmaz." ifadelerini kullandı.

ultrAslan'ın ürünlerinin GS Store'larda satılmamasını isteyen Duygun Yarsuvat, şöyle konuştu:

"Bu cesareti nereden aldılar diye kendi kendime sordum. Yönetim kurulumuz, rahmetli Metin Oktay'ın ölüm yıldönümünde beraber oldukları bir fotoğraf gördüm. ultrAslan flaması açılmış, arkasında da yönetim kurulu üyelerimiz duruyor. Sayın yönetim kurulu! Meşru olmayan kişilerle dans ederseniz birgün sizin ayağınıza basarlar. Birçok büyük kulübün başına gelmiştir. Galatasaray, diğer kulüplerden farklıdır. 113. yılını kutlayan bir kulüp, belli bir kültür yuvasından hareket etmiştir. Bunu aşağılayarak, diğer kulüplerden farklılığını görmeyerek buraya talip olmak, bir müddet sonra yönetim kurulunu da rahatsız etmek demektir. Lütfen bu mutabakatı sona erdirin. Galatasaray'a ait olan mağazalarda bu grubun ne olduğu belli olmayan ürünlerinin satılmalarına mani olun. Sattınız, parasını nasıl ödediniz bilemiyorum. Parasını nasıl ödediniz? Galatasaray'ı sonucunu bildiğimiz bir maceraya sokmayın."

Yarsuvat'ın açıklamasının ardından konuşan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Yarsuvat'ın 30 milyonu temsil ettiğini iddia eden taraftar grubu ile ilgili tespitlerine ve serzenişlerine katılıyorum. Disiplin kurulundaki arkadaşımız 'Ne var? Fotoğraf çekilmeyelim mi?' diyorsa, bu hakaretleri edenlerle fotoğraf çekilmeyeceksiniz. Taraftar grubudur saygı duymak lazım. Taraftarsız Galatasaray düşünülemez." dedi.

Hamamcıoğlu'nun sözlerine oturduğu yerden tepki gösteren başkan Mustafa Cengiz, "Rahmetli Metin Oktay'ın kabri başında fotoğraf çektirdiklerimizin, bildiri yayınlayanlar olduğunu nereden biliyorsunuz?" diyerek karşı çıktı.

CENGİZ: "ULTRASLAN, DÜNYANIN EN BÜYÜK TARAFTAR GRUBU"

Daha sonra söz alarak kürsüye gelen Cengiz, "Sanki bir yönetim olarak sosyal medyadaki bazı yazışmalara göz yumuyoruz, destek oluyoruz ya da yol veriyoruz. ultrAslan'ın tüzel kişiliği ve isim hakkı var. ultrAslan markasıyla mağazalarda satılması ticari açıdan planlanarak yapılan bir olay. Masum. Bedel almıyorlar. Hiçbir bedel yok. Duygun ağabey parasını nasıl ödediğimizi soruyor. Öyle bir ödeme yok. Bedava. Özhan Canaydın zamanında da aynı şekilde satılmış." ifadelerini kullandı.

Cengiz, ultrAslan'ı överek, "ultrAslan, dünyanın en büyük taraftar grubu. ultrAslan çapında dünyada bir grup yok. Ömrüm maçlarda geçiyor. Liverpool, Arsenal, Manchester United, Barcelona ve Real Madrid'i de izliyorum. Hiçbirinin böyle kendini parçalayan bir taraftarı yok. Peki forvet alamadığımızda ultAslan bildiri yayımlayıp, bize ağır ifadeler kullandığında neredeydiniz? ultrAslan bir çizgide. Ben onlarla köfte ekmek yemedim." diye konuştu.

Metin Oktay'ı mezarındaki anmaya gittiğini hatırlatan Mustafa Cengiz, "Orada ultrAslan da vardı. Gelip Metin Oktay'a sahip çıkıyorlar. ultrAslan, benim için değerli bir taraftar grubudur. Asla organik bir bağım yok. Yöneticilerimizin de bağı yok. Bu böyle biline." diyerek sözlerini tamamladı.