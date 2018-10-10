Ali Koç'tan flaş Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de kadro dışı bırakılan 3 futbolcu ve kulüpte yaşananlar ile ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yapıyor... Ali Koç Sivasspor maçına yeni sponsorla çıkılacağını açıkladı. Ali Koç: "Ersun Yanal hoca bizim planlarımızda yok. Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak.'' Koç, antrenörlerden Turgay Atay'ın, 'Bana ne? Benim sorunum mu, Fenerliler düşünsün' dediğini anlattı. Bu yardımcı hocanın daha da ileriyle gittiğini anlatan Koç, Beşiktaş maçından sonra o antrenörün ''Hocanın cenazesini bu halıya saracağız'' sözlerini paylaştı.

Ali Koç, Volkan Demirel'in neden kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Sarı lacivertli takımda geçtiğimiz günlerde yönetim 3 futbolcuyu kadro dışı bırakırken, 3 antrenörün de görevine son vermişti. Sarı lacivertli camiada bu kararların gerekçesi en çok merak edilen konu olurken, başkan Ali Koç’un deprem yaratan kararlarla ilgili açıklama yapıyor…

Ali Koç kulübün içinde yaşanan akıl almaz olayı bu şekilde anlattı…

”HOCANIN CENAZESİNİ HALIYA SARACAĞIZ”

”Beşiktaş maçı öncesinde salonda bir halı görüyorlar. Soruluyor, bu halı ne diye? Bir arkadaş ‘Bugün Beşiktaş bizi yenecek, hocanın cenazesini halıya saracağız’ diyor. Maç başlayacak ya, Beşiktaş maçı. Maç berabere bitince ne prim alamayacaklarından ve hocanın gitmeyeceğinden konuşup üzülüyorlar.”

“Trnava maçı günü halı yine getirilmiş. O halı daha sonra stada getiriliyor. Yine “Hoca yenilecek, cenazesini sarıp kaldıracağız” diyorlar. Maçı kazanıyoruz, daha sonra oyunculara “Fenerliler yendiniz, yüzünüz gülüyor” diyorlar. Aynen bunu diyorlar.”

”İDMAN VERİLERİ SIZDIRILMIŞ”

”Bu antrenörlerin bilgisayarlarını inceledik. 28 Haziran'dan itibaren tüm antrenman programını, tüm performans raporları, her şey dışarıya sızdırılmış. Fenerbahce.org uzantılı mail adreslerinden önce kendi başka hesaplarına daha sonra üçüncü kişilere bu bilgileri dışarıya ilettikleri ortaya çıkıyor. Niye? Bilemiyorum. Sizin özel bilginiz dışarı sızdıktan sonra bir sürü yere gidebilir.”

”Geçen senenin tüm idman verileri ve performans dataları silinmiş. Neden diye sorduğumuzda hafıza yetersiz dediler. Bu devirde 600-700$’a çağırıyorsun bilişimden birini, ihtiyacın olan yükleniyor. Geçmiş performansları bu sezonla karşılaştırma imkanımız yok.”

Ali Koç: “Herkese sevgiler, saygılar…Yine karşınızdayız”

”Tahminimizin çok ötesinde olumsuz tablo var. Köklü değişim dedik, büyük hayaller dedik. Tabii bunların içinde riskler var, sancılar var. Engeller var. Ama şu puan tablosuna baktığımız zaman olmaması gereken bir durumdayız… Geldiğimiz noktada hatalar yapmadık mı tabii ki yaptık. Hatalar yaptık ve yapacağız…”

”Fenerbahçe’de kötü gidişin nedenlerini ve merak edilen konular üzerine madde madde açıklama yapması beklenen Ali Koç yeni teknik direktör konusu ile ilgili basında çıkan haberlere de açıklık getirecek. Tahminimizin çok ötesinde olumsuz tablo var. Köklü değişim dedik, büyük hayaller dedik. Tabii bunların içinde riskler var, sancılar var. Engeller var. Puan tablosuna baktığımız zaman olmaması gereken bir durumdayız”

“3 maç var ki top bir kere kalemize gelmiş ve gol olmuş. Biz o 3 maçtan 6-7 puan çıkarsak, bugün başka bir şey konuşuyor olacaktık. Ama aynı futbol oynanmış olacaktı. Bu yolda, iyi oynamadığın zaman da kazanabilmek önemli. Şans bizim yanımızda olmadı. Yönetimimiz, hocamız, transferlerimiz her şey tartışılıyor bu ortamda. Bunu anlayışla karşılıyorum. Sosyal medyadaki eleştiriler oluşan olumsuz hava camiayı etkisi altına alıyor, bunu da anlayışla karşılıyorum.”

”HİÇBİR ZAMAN HAYAL SATMADIK”

”Ne dediysek yapıyoruz. Kültür değişikliği dedik, organizasyon değişikliği dedik, FFP’ye uyacağımızdan bahsettik bunları da yapıyoruz. İki maçta skor farklı olsa başka şeyler konuşurduk. Sonuç 8 maçta 8 puan. Sıkıntılı bir dönem bizim için ama bu durumdan çıkacağız. Ne durumda işi devraldığımızı unutmayalım. Yeniden yapılanma hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Hangi şartlarda göreve geldiğimizi unutmayalım. Fenerbahçe 7-8 haftadır kötü belki ama Fenerbahçe bundan ibaret değil. Biz hiçbir zaman hayal satmadık. Bu sene içinden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu da yapacağız kimsenin şüphesi olmasın.”

“11 transfer yaptık. Hem gençleştirme oldu, hem de ücretlerde düşüş oldu. Gençlerimizi tecrübeli isimlerle bir araya getirdik. Transferlerimize yapılan eleştiriler için çok erken. Zaman gösterecek… Lugano’yu hatırlayın. Hatta Edu’nun ilk geldiği yıllarda oynadığı futbolu hatırlayın. Gözlerimize inanamıyorduk. Geçen sezonlara bakın. Bir takım için sezon başında neler, sezon sonunda neler söylenebiliyor.”

”FFP OLMASA DAHİ…”

”Fenerbahçe’nin kendine has sıkıntıları var. Bunlardan birisi Finansal Fair Play… Kimseyi suçlamıyorum. Hayal kırıklıklarını ve eleştirileri anlıyorum. Biz de biliriz bu paraları harcayıp, ses getirecek transferler yapmayı. Ama FFP’ye uymak zorundaydık. FFP olmasa dahi biz kulübün içinde bulunduğu şartlar gereği kendimize FFP uygulardık. Potansiyeli olan genç oyuncuları kadromuza kattığımız için ben taraftarlarımızdan daha sabırlıyım.”

“Giuliano ve Josef, hocamızın satılmasını istemediği oyunculardı ama aldığımız teklifleri kabul etmemek sorumsuzluk olurdu. 25 milyonluk satış yapıp 11-12 milyona hem yeni takım kurup hem de yaş ortalamasını düşürmek kolay değil.”

”Geleceğin takımını inşa etme konusunda taraftarlarımızdan daha sabırlıyım ve daha umutlu bakıyorum. Biz de Avrupa’nın en iyi erkek basketbol takımı var. Bu rakiplerimizde yok. 30 milyon Euro gibi bütçemiz var burada, bunu devam ettirmek zorundayız. Obradovic gibi bir hocamız var. İnşallah orada kupayı alacağız.”

”SİVAS MAÇINA YENİ SPONSORLA ÇIKILACAK”

”Üniversite yükümlülüğümüz var. SPK’dan onay aldık. Teşekkür ediyorum. Haftaya Sivas maçına sponsorluklarla çıkacağız. Oradan da kaynak gelecek. Kefil olup borç bulduk. 700-800 milyon TL kaynak yaratmamıza rağmen hala mart ayından sonrasını göremiyoruz. Kabul edemediğim iki performans olmuştur. Biri Zagreb, diğeri de Rize’deki performanslar. Bunlar dışında takım üzerine koyarak ilerliyor. FFP nedeniyle 25 milyon euro kullanabilirdik. Bize kurşun atma şansı veren hamleler çok geç gerçekleşti.”

‘‘KABUL EDEMEDİĞİM BİR DURUM VAR”

”Taraftarımızın tepkili olmalarını anlıyorum. Ben yönetici olduktan sonra maçlara gitmeye başlamadım 7 yaşından beri gidiyorum. Onları çok iyi anlıyorum. Hatta bazen fazla taraftar gibi hareket ettiğim için de eleştiriliyorum.’ Benim kabul edemediğim bir durum var. Hiçbir zaman da etmeyeceğim… Çubuklu forma sahada mücadele ederken yuhalamak, olumsuz tezahüratlarda bulunmak maç bitmeden, girene yuh, çıkana yuh, bu Fenerbahçeli olarak bizlerin alışmadığı bir ortam.”

”Takım sahada mücadele ettiği zaman yuhalamak, maç bitmeden olumsuz tezahüratta bulunmak, girene, çıkana ıslık Fenerbahçeliliğe yakışmıyor. Geçen sezon seçim sürecinde bunu ifade ettim. Şimdi de söylüyorum.”

”Buffon hayatımda unutamadığım 3 stat var, biri Fenerbahçe’nin stadı diyor. 20 dakika hiçbir şey anlayamadım diyor. Kenetlenelim ve o günlere geri dönelim.”

”ERSUN YANAL PLANLARIMIZ ARASINDA YOK”

“Dün olmadı, bugün de olmadı. Ersun Yanal hocamız bizim planlarımızda yok. Uzun vadeli hedefler doğrultusunda yola çıktık. Şu an böyle bir şey yok. Ne kendisi ile konuştuk ne de konuşmayı planlıyoruz. Olmayacağını buradan söylüyorum. Bu sevdaya son vermenizi önemle rica ediyorum. Çünkü bunun pek bir faydası olmuyor.”

”Tespit ettiğimiz ve son derece rahatsız olduğumuz, bizi öfkelendirecek gelişmelere tanık olduk. Bir açıklama yaparak kadro dışıları açıkladık. Cuma günü yapılan kadro dışı ve göreve son verilme duyurusunu bilerek yaptık. Detayları bilerek vermedik. Bir plan dahilinde yaptık. İyi de oldu. Dostumuzu düşmanımızı gördük. Birçok yalan yanlış spekülasyonlar yapıldı. Herkes içini döktü.”

”Bu anlatacağım konunun Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu duruma etkisi olmuştur. Puan durumu bununla alakalı değil tabii ama nelerle uğraştığımızın görülmesi için detaylı anlatacağım. Ali Bey hocaları kullanıyor, gündem değiştiriyor denilmesin. Zihniyeti anlatıyorum. Sezon başında Aykut Hoca ile görüşmelerimiz oldu. Sonra da hoca değişikliğine gitme kararı aldık. Bu değişim sürecinde nasıl engellerle karşılaştığımızın anlaşılması için bu konuya gireceğim.”

”AYKUT HOCA EKİBİMİ TUTUN DİYE RİCA ETTİ”

”Aykut Hocamızla konuştuk, konuştuğumuz konulardan birisi de teknik ekibiydi. Hocamız, teknik ekibinin gayet başarılı olduğunu ifade etti. Aykut hocamızla sezon başında konuştuk. Comolli de konuştu, teknik kadrosunun kalması üzerine anlaştık. Yardımcı olabilecekleri düşünüldü. Geçiş dönemi için önemli olduğunu düşündük. Aykut Hoca ayrılırken ekibimle yollarınızı ayırırsanız ne olur onların haklarını koruyun, başka bir yere gittiğimde yanıma alırım dedi. Sezon başı istifa ettiler ama aradım, o da bu geçiş sürecimizde bizimle çalışmaya devam etmelerini istedi.”

”Keşke daha önce el sıkışıp ayrılsaymışız diyoruz bugünlerde. En basit yeniliğin yeni bir icatmış gibi algılandığını, eski düzenin daha iyi olduğu gibi düşünceler futbolcular arasında ve Samandıra’da yayıldı. Bu iş nerelere geldi gösterelim.”

”Geride kalan 4 aya baktığımızda ‘Keşke o adımı o günden atsaydık da bugün bunları konuşmasaydık’ noktasına geldik. Değişime açık olmadıklarını, en küçük yeniliğin yeni bir icat çıkıyormuş gibi karşılanıp yayıldığını, eski düzenin devam etmesi gerektiğini düşündüler.”

”BANA NE, FENERLİLER DÜŞÜNSÜN”

”Ne değişim yapmak istesek bir dirençle karşılaştık. Tesislerde futbolcu ve personele de bu durum yansıdı. 7-8 kişilik bir ekipti. Arda Keskin arkadaşımıza salon sorumluluğu veriliyor. Hocamız işi beğenmiyor. Sonra yollarımızı ayırıyoruz. Erwin Koeman’ın gelmesiyle Turgay Altay’ın bazı yetkileri Koeman’a veriliyor. Daha sonra bu kişiler yeni kişilere yol gösterme konusunda isteksiz davranıyor. Bu gidişatı nasıl çözeceğiz, nasıl daha iyi oluruz diye” konuşulurken antrenörlerden Turgay Altay, ‘Bana ne? Benim sorunum mu, Fenerliler düşünsün” diye tesis içinde birkaç kez konuşuyor.”