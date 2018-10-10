Galatasaray'da flaş gelişme: UEFA çağırdı

UEFA, geçen günlerde Galatasaray'ın dosyasını yeniden inceleme kararı almıştı.

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gelen davet üzerine Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'le birlikte UEFA'yla görüşmek için İsviçre'ye gidecek.

Yarın UEFA yetkilileriyle görüşme gerçekleştirecek olan Cengiz'in yarın akşam saatlerinde dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kurmayların UEFA ile yapacağı görüşmenin rutin bir prosedür olduğu ve daha önce yapılan 4 yıllık anlaşmada herhangi bir değişikliğin beklemedikleri kaydedildi.