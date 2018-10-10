Ve Bafetimbi Gomis sessizliğini bozdu

Galatasaray'dan ayrılığı çok konuşulan, Porto yenilgisi sonrası Abdürrahim Albayrak tarafından, "Transferin son gününe kadar bizi oyalayıp giden Gomis, elimizi kolumuzu bağladı. Onun yüzünden santrfor alamadık. Bizi Gomis yaktı" diye eleştirilen Bafetimbi Gomis sessizliğini bozdu ve transfer sürecinin detaylarını anlattı.

Serebral Palsi (beyin felci) hastalığı ile mücadele eden çocuklara yardım için İstanbul'a gelen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılığının perde arkasını anlattı.

"Önceliğim elbette ki Galatasaray'da kalmaktı" diyen Gomis'in, Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'a verdiği röportajdan öne çıkanlar başlıklar şunlar;

Transferini bir de senden dinleyelim. Gerçekten gitmek mi istedin?



İyi bir sezon geçirdik, şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi oynayacaktık. Önceliğim elbette ki Galatasaray'da kalmaktı. Kariyerime burada devam etmeyi ve kontratımı uzatmayı istedim. Yaşamayı çok sevdiğim bir şehir ve daha önce hiç almadığım sevgiyi bana hissettiren bir taraftar topluluğu... Böyle güzel bir kulüpte bir sene daha kalmak istedim, zam değildi talebim. Kontratımı uzatma talebim reddedildi.

Peki neler yaşandı tam olarak?



Kulüp yetkilileri demiş ki asansörde karşılaştığımızda (Başkan Mustafa Cengiz de vardı) selam vermemişim, son dakika gitmek isteyerek onlara hamle şansı bırakmamışım... Evet asansörde selam vermedim. Çok üzüldüğüm için selam vermedim. Çünkü hislerini yaşayan ve belli eden biriyim. Menajerim kulüple anlaşma yapmaya gitmişti ve benim ilk hedefim Galatasaray'da kalmaktı. Ama Başkan ve yöneticilerin menajerime ilk sordukları soru, 'Gomis'e teklif var mı?' olmuş. Bu beni çok derinden yaraladı. Sezon sonu benim için hiç teklif alamamalarının sebebi de sezon içinde gelen bütün teklifleri reddetmemdi.

Çin'den mi teklif geldi?



Aralık ayında Çin'den teklif almıştım ama Galatasaray ile olan hikayemin devam etmesini, şampiyonluğu ve gol krallığını istiyordum. Sezon sonunda beni tutmak yerine satmak istediklerini hissettim. Ben de ayrılmayı düşünmeye başladım ve Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Yoksa ayrılmak aklımın ucundan dahi geçmiyordu.

Gidişini kulüp istedi yani...



Bir transfer için 3 taraf gerekir. Karar veren Başkan'dı, ben ise hiçbir zaman transferim için baskı yapmadım çünkü İstanbul'da mutluydum ve gitmek için sebebim yoktu. Paraya ihtiyaçları vardı ve beni satmak istediler, onları anlıyorum. Şimdi Riyad'da mutluyum ama bu tamamen yönetimin kararı ve isteğiydi. Parasal sıkıntılar vardı, bu anlayış gösterebileceğim bir durum ama bu kararın sorumluluğunu almalılar.

Galatasaray seni sattı ancak yerine kimseyi alamadı. Yorumun?



Galatasaray'ın kaybettiği maçlardan sonra artık benim adım anılmamalı. Kimse beni suçlamamalı.

Alex'in 28 gollük Türkiye'de en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdın. Otoriteler "Kimse Gomis'i geçemez'' diyor. Bu görüşe katılıyor musun?



Katılıyorum. Çünkü Türkiye Ligi çok zor bir lig. İlk sezonumda şampiyonl

uk yaşayıp, gol krallığına ulaşmak rüya gibiydi. Yenildiğimiz maçlardan sonra bile bizi havalimanında karşılayan taraftarımız da performansımı olumlu yönde etkiledi. Alex gibi büyük bir oyuncuyu geçmek ise benim için gurur verici bir olay.