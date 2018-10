Fikret Orman'dan 'VAR' açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Konyaspor maçıyla alakalı olarak basın toplantısı düzenledi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

Bu basın toplantısını yaptığımız yerde genellikle mutlu olaylarla oluyoruz. Bugün ise konumuz başka. Geldiğimiz bu noktada bazı gerçekleri ortaya koymamız gerekiyor. Bu kadar güçlü kadrosu olan bir Beşiktaş'ın öncelikli olarak hakem hatalarına değil kendine bakması gerektiğini her zaman söyledim. Hepimizin esas sorumluluğu Beşiktaş için iyi şeyler yapmaktır. Taraftarımızda 'Beşiktaş'a sahip çık' diye tezahürat var. İşimizi yaparken, kimseye refere etmedik. İlk günden beri hep Beşiktaş'a sahip çıktık. Tüm icraatlar Beşiktaş'a sahip çıkmak içindir. Beşiktaş duruşunu insanlara gösterme amacımızdı.

TFF maça çıkın dedi, biz Beşiktaş'a sahip çıktık ve maça çıkmadık. Tesisler, şampiyonluklar hepsi Beşiktaş'a sahip çıktığımız içindi. Taraftarımıza saldırdılar, bu işin peşine düştük. Her yaptığımızı kamuoyunu önünde göstermeye gerek yok. Taraftar istiyor ki bu masaya elimizi vuralım. Bu görsel bir şeydir, bu şovdur. Ama biz bu konuda şov esaslı iş yapmadık. Beşiktaş ailesinin tamamı önce kendi işini iyi yapmalı. Bunu bir yere refere etmedik. Bazı maçlardan sonra ne olursa olsun bizim ilk etapta hakem hatalarına değil, kendimize bakmamız gerektiğini ifade ettim. Stadımızda rakip taraftara küfür edildi kınadık, aynı şeyi başka takımlardan da bekledik olmadı. Altyapı takımımıza saldırı yapıldı bir yazılı açıklama yok, bunlar çocuk. Bir açıklama yapılıyor 'üzgünüz' diye, hep de bir 'ama'ya bağlanıyor.

'VAR' TÜRKİYE'DE REZALET BİRŞEY

Beşiktaş ilk etapta kendi içerisine bakmak zorundadır. Profesyonel olarak maaş alanların özeleştiri yapmak yerine bazı şeyleri hakemlerin üzerine atmaması gerekiyor ancak geldiğimiz noktada artık hakemler için de konuşmak zorundayız. Artık hakemleri eleştirme konusuna geldiğimizi düşünüyorum. VAR sistemini ise eleştirmiyorum. Hatayı yapan insandır. Bu insanları eğitmediğimiz sürece VAR sistemini kötülemek yanlıştır. VAR'ın Türkiye'de uygulanmadığı tek kulüp Beşiktaş. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. Dünya Kupası'nda VAR %99,3 doğru karar veriyor bizde hiçbir şey yok. Türkiye'de VAR sistemi uygulanmayan tek takım Beşiktaş. El pozisyonu var ceza sahası içinde, izlenmiyor. VAR sistemi harika bir şey ama Türkiye'de uygulaması rezalet.

ARTIK İYİ NİYET ARAMIYORUM

Son oynanan Konya maçında verilen penaltı komedi. VAR'a gidip bakılıyor, değişmiyor. O penaltı gol olsa Beşiktaş'ın kaçan puanı ne olacak? VAR çok güzel bir sistem, VAR'ı yönetenler insanlar ve hakemler hata yapıyor. Futbola iyi niyetle bakıyoruz ama ben artık iyi niyet aramıyorum. Beşiktaş, pış pış yapılarak idare edilecek bir kulüp değil. Herkes işini yapsın. Hakemlerin artık iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Cüneyt Çakır'ı Avrupa'da da izliyorum. Nerede oradaki Çakır, nerede buradaki Çakır?

Her kulübün hakemi var. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın maçlarına verilen hakemler var. Her takıma her hakem verilsin. Bu durum ortadan kalksın. Kulüpler, federasyonların kulüpleri değiliz. Kulüpler olduğu için TFF var. Her şeyimiz 2024'e tıkandı kaldı, 2.5 aydır TFF'de yönetim kurulu toplantısı yapılmadı. TFF'nin tek misyonu 2024 mü? Hiç mi bu kulüplerin sorunları yok. 10 yazı yazdık, birine cevap verilmedi.

Biz varız diye bu federasyon var. Bu kulüplerin dertlerini çözmek için federasyon var. Biz federasyonun kulüpleri değiliz. Caner'e görüntüden ceza verildi, gecenin 3'ünde toplanıldı ve talimat değiştirildi. Biz söyleyince neden TFF Yönetim Kurulu 2.5 aydır toplanmıyor? Kulüpler olduğu için TFF var. Biz TFF'nin kulübü değiliz, TFF bizim federasyonumuz. Hz. Mevlana'nın sözlerini söylemek istiyorum. Edep, aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir.

Sözleşmelerin TL'ye çevrilmesi konusunda Maliye Bakanlığı'nın belirlediği rakam esas alınacak. Bu bir kanun. Gerekleri neyse yapılacak.