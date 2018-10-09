Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Bosna Hersek maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak.

UEFA Uluslar Ligi B Grubu mücadelesinde bu hafta Türkiye, Bosna Hersek ile hazırlık kapsamında karşı karşıya gelecek. İşte heyecanlı maç öncesi Türkiye A Mili futbol takımımızın son durumu ve maçın canlı yayın bilgileri.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli takımımızın Bosna Hersek’i ağırlayacağı hazırlık karşılaşması da 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 20:30’da TRT1 ekranlarında olacak.

İşte A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu:

Kaleci: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI SON DURUM

Rusya mağlubiyeti sonrasında gruptaki ikici karşılaşmasında İsveç deplasmanına giden milli takım muhteşem bir geri dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı. Rusya’ya kendi evimizde 2-1 yenilmemize rağmen İsveç karşısında oynanan futbol milli takımın hırsını ortaya koymuştu. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, en farklı mağlubiyetini İzlanda karşısında almış ve mücadelen 3-0 yenik ayrılmıştı.

BİLETLER SATIŞTA

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile Rize'de yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışının başladığı bildirildi.

İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen bilet fiyatlarının 1. kategori 15, 2. kategori 10 ve 3. kategori de 5 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, taraftar kulübü kırmızı üyelerinin öncelikli bilet satın alma hakkının 1 gün süreceği ifade edildi.