'Nagatomo'dan öğreneceğim çok şey var'

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyunculardan Ömer Bayram, ay-yıldızlı ekibin artık herkesi yenebilecek bir takım haline gelmesi gerektiğini söyledi.

İsveç'e karşı çok güzel bir maçı geride bıraktıklarını hatırlatan Ömer, şöyle konuştu:

"İsveç maçı bizim için çok güzel bir maçtı. Tüm Türkiye'yi umutlandırdık, inanılmaz bir geri dönüşümüz oldu ama o geride kaldı. Şimdi önümüzde Bosna Hersek ve Rusya maçları var. Ocak'tan bu yana Bosna'nın yenilgisi yok. İyi yolda olduğumuzu göstermeliyiz. Yeni bir takımız, taktik anlamda iyi çalışıyoruz, çok yetenekli ayaklara sahibiz, başarıya aç bir takımız. Bosna çok güzel bir test olacak, nerede olduğumuzu görebiliriz. Artık kazanma serisini yakalamalıyız. Herkesi yenebilecek bir takım olmalıyız. Rusya maçını da telafi etmeliyiz. Çünkü Trabzon'daki maçta gerçekten iyi oynadık, skoru bulamadık. Rusya'da bunu telafi etmeye çalışacağız. Altı puan yaparak UEFA Uluslar Ligi'nde hedeflerimize doğru ilerlemek istiyoruz."

A Milli Futbol Takımı'nın gençleşen kadrosuyla aile havasını yakalama yolunda ilerlediğini aktaran Ömer, şöyle devam etti:

"Milli takım kadrosuna yeniden çağırıldığım için mutluyum. Benim için tekrar burada olmak çok güzel. Demek ki performansımdan mutlular. İsveç'e karşı iyi bir performans sergiledim. Bunun bir tesadüf olmadığını gösterip, devam etmem gerekiyor."

Ömer, Galatasaray'da rekabet halinde bulunduğu Japon sol bek Nagatomo ile rekabeti hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Nagatomo dünyada isim yapmış, çok kariyerli bir futbolcu. Örnek bir profesyonel. Ondan öğreneceğim çok şey var. Devamlı iletişim halindeyiz, bana çok yardımcı oluyor. Dördüncü Dünya Kupası hedefi var, yaşı 32. Ben de 27 yaşındayım. Bu da mutlaka bir Dünya Kupası oynamam gerektiği anlamına geliyor. Başarıya açım. Benim performansım ne kadar iyi olursa Nagatomo'nun performansı da artacaktır. Bu da sonuçta Galatasaray'a bir avantaj olacaktır. Şampiyonluk yolunda beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum."