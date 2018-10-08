'Real Madrid çocukluk hayalim'

Premier Lig'de bu sezon Chelsea formasıyla harika bir performans gösteren sergileyen Eden Hazard, hayalinin Real Madrid forması giymek olduğunu söyledi.

Chelsea ile bu sezon müthiş bir performans gösteren Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sporx'in haberine göre Hazard Chelsea'deki durumu hakkında konuştu ve ''Bana her şeyi bu kulüp verdi ama sözleşme uzatıp her zaman burada kalacağım diyemiyorum. Bazen uyandığımda gitmek istiyorum diyorum, bazen de kalmak istiyorum diyorum. Çok zor bir tercih. Ocak ayında 28 yaşında olacağım. Zaman neler gösterir bakacağız.'' dedi.

'' REAL MADRID BENİM ÇOCUKLUK HAYALİM''

Real Madrid'e göz kırpan Hazard, ''Real Madrid dünyanın en iyi kulübü. Yalan söylemek istemiyorum. Çocukluğumdan beri Real Madrid forması giymek hayalim. Sürekli Real'in hayalini kurardım. Her gün bunun hakkında da konuşmak istemiyorum. Yakında geleceğim hakkında konuşuruz.'' şeklinde konuştu.