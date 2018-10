Fatih Altaylı: Muhteşem kariyerini çöpe atma niyetinde

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan ve Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünü yaptığı Spor Saati programında önemli açıklamalarda bulundu. Altaylı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

IOC'nin Eczacıbaşı'na verdiği ödülü değerlendiren Fatih Altaylı, "Okullarda genç voleybolcuları almaya çalışıyorlar, kurtarmaya çalışıyorlar. Hak ettikleri bir ödül olmuş. Türk basını öldüğü ve üzerine toprak serpilmediğii için böyle oluyor. Bu haber, bir gazetenin sürmanşetidir. Memlekette iyi hiçbir şey olmazken böyle iyi bir şeyin üzerine atlamak lazım. Siyasetçilerin kutlaması lazım, atlamak lazım ancak ben de burada duyuyorum, sen düşün. Bu Meclis'te tebrik edilmesi gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

34. Cumhurbaşkanlığı Basketbol Kupası üzerine de konuşan Altaylı, "Anadolu Efes de, Eczacıbaşı'nın basketbol versiyonu. Patron bizzat ilgileniyor, fanatik biçimde işin içerisinde. Böyle olunca da sonuç geliyor işte. Mal sahibinin tutarlılığı, bıkmadan usanmadan yaptığı yatırımlar..." dedi.



MCGREGOR VE KHABIB NURMANGOMEDOV ARASINDAKİ MAÇ

"MCGREGOR DENEN ŞEREFSİZ BUNA SALDIRIYOR, HAKARET EDİYOR; UFC, KHABIB'E CEZA VERİYOR. YUH ARTIK!"

Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov arasındaki dövüşe ve hem öncesinde hem de sonrasında yaşanan olayları değerlendiren Altaylı, "Khabib haklı, haksız olan UFC denilen rezil federasyon ya da organizasyon ya da ne haltsa. Maçtan önce basın toplantısında McGregor denen şerefsiz bunun üzerine saldırıyor, yetmiyor hakaret ediyorlar. Adamlarıyla birlikte ne dini kalıyor ne milliyeti ne ırkı kalıyor. Yetmiyor, minibüsüne saldırıyorlar, kırıp döküyorlar. UFC'den bunların hiçbirine ses yok. Maçta McGregor'un ağzını burnunu kırıyor, küfürler devam ediyor ve çocuk en sonunda saldırıyor. Irkçılık, dincilik, türlü hakaret yapana hiçbir şey yok! Khabib'in alacağı iki milyonu da ki diğerinin alacağı bunun iki katı mı ne, bunu da vermeyip soruşturma açıyorlar. Maçtaki galibiyetini de geçersiz sayacaklar! Yuh artık!" ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO HAKKINDAKİ TECAVÜZ SUÇLAMASI

"BÖYLE ŞÖHRETE SAHİPSENİZ, DİKKATLİ OLACAKSINIZ"

Cristiano Ronaldo hakkında 2009 yılına dayandırılan tecavüz suçlamalarıyla ilgili de konuşan Altaylı, "Bu işler artık tehlikeli boyutlarda. Boris Becker, bir babalık davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Becker de o kadınla yatmadığını söylemişti. Sonradan ortaya çıktı ki başka bir yöntemle Boris Becker'in spermiyle hamile kalmış kadın. Şöhretli insanların yapmaları gereken tek şey var: Aile kuracak ve bu işlerden elini eteğini çekecek. Evrensel hassasiyet oluştu, doğrusu budur, olması lazımdır ancak bunun kötüye kullanımıyla haklı taraflarını birbirinden ayırt etmek son derece güç. Cristiano Ronaldo, davacı olan kadınla gece kulübünde çekilen fotoğraflarının yayınlanmasını sağladı ancak yeni hukuki anlayış içerisinde bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bırak sarmaş dolaş olduğun kadını, odana seks işçisi çağırsan ve işçi vazgeçip geri dönse elini süremezsin. 'Hayır' lafından sonraki her şey suç. Kadının kötü maksadı var mı? Muhtemelen vardır daha önce para almış, belki yeniden alacaktır, bilemiyoruz. O düzeyde bir şöhrete sahipseniz dikkatli olacaksınız. Hayatı kayar" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla ilgili konuşan Altaylı, "Osmanlı'nın başkenti, Selçuklu'nun başkenti şu bu bunlar zırvalık. Bunlar dünya spor kamuoyunun umrunda olan şeyler değil. Bunlar içeride birilerine hoş görülmek için yapılmış bir söylem. Ben böyle söylemleri beğenmem" dedi.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI VE FATİH TERİM'İN MAICON&DONK'A FORVETTE GÖREV VERMESİ

"FATİH HOCA, MAICON'U ALMAKTA GEÇ KALDI"

Galatasaray'ın Ryan Donk'un golüyle kazandığı 1-0'lık Antalyaspor mücadelesini yorumlayan Altaylı, "Maçı seyrederken bu maç 3 gün oynansa gol olmaz' dedim, Antalyaspor gol atmaya gönüllü değildi, Galatasaray'ın da gol atma kapasitesi yoktu. Maçı izleyen arkadaşlarıma mesaj attım, seslenebiliyorsanız 'Maicon ikinci yarıya santrfor çıksın' dedim. Başka çare yoktu! Sürekli orta yapılıyor ancak ne boy ne teknik ne de futbol anlayışı olarak o ortalara vurabilecek futbolcu yoktu. Maicon'u oyuna almakta geç kaldı. Ben olsam ikinci yarıya Maicon'la çıkardım. Onyekuru'ya nasıl tahammül ediyor? Ne yapıyor? Garry Rodrigues bu kadar iyi bitiriciyken son 3 - 4 haftadır bunlar nasıl şutlar, anlamak mümkün değil. Sinan santrfor değil, orada oynatmak da doğru değil. Porto maçında da çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY - PORTO MAÇI ÜZERİNE...

"MAÇIN HAKKI, EN KÖTÜ BERABERLİKTİ. GALATASARAY'IN EN İYİ MAÇIYDI"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda aldığı 1-0'lık Porto maçını da değerlendiren Altaylı, "Galatasaray'ın Porto maçı, bu sezon oynadığı en iyi maçtı, kaybına çok üzüldüm. Maçın hakkı en kötü beraberlikti. Ama bitirici vuruş eksikliği problem. O zaman Gomis'i niye sattın diye soruluyor. Gomis ve Eren varken bir santrfor alınmasından daha bahsediliyor ama Gomis gittikten sonra santrfor almaktan bahsedilmiyor. Para pul yoksa Emre Akbaba'yı almazsın! Mevcut kadroda Emre olmasa da olur ama bir santrfor yokluğunu hissediyorsun. Bu kötü yönetim, kötü organizasyondur. Fatih Terim'in yaptıkları evet doğru sonuç verdi ancak ben bunu daha çok yönetime mesaj vermek için yaptığını düşünüyorum. Onları gol atsın diye almadı, yönetime 'Beni ne hale düşürdünüz, alın bakın' diye mesaj vermek için aldı." dedi.

"MUSLERA'NIN İLK ÇIKIŞI SARI KART, KONYASPOR'UN İKİNCİ PENALTISI, PENALTI DEĞİL"

Fatih Terim'in Cüneyt Çakır'la yaptığı açıklamaları üzerine konuşan Altaylı, "Beşiktaş maçında benzer durumda penaltı verildi, 'Bu penaltı değil' diyorlar. Aynısını Muslera yapınca 'penaltı' diyorlar. Bu spor yorumcusu güruhu anlamam mümkün değil. Bunların alayının işi bir kulübe kapağı atmak, bunlar spor hokkabazı. Bana sorarsan Muslera'nın birinci çıkışı hakem çağırır, uyarır. Uyarmıyorsa hakemin hatası. Beşiktaş maçı pozisyonuna gelirsek bence penaltı değil. Kendini baygınlık geçirmiş gibi yere bırakıyor. Muslera'nın ikincisi sarı kartlık bir şey yok. İlk çıkışı bence sarı kart. Evet rakibine vurmamaya sakındın ancak kontrolsüz çıktın. Normalde faul ve sarı kart gerekir. Hakem hocalarına baktım, Muslera'ya hak verir gibi konuştular ben aynı fikirde değilim." dedi.

Iker Casillas'ın Porto maçında mücadelenin adamı seçilmesini yorumlayan Altaylı, "Muslera'da aşırı özgüvenli bir yönelim görüyoruz, sürekli sertlik, sürekli defansın boşluklarını kapatma çabası içerisinde. Aynısını Volkan da başkaları da yıllarca yaptı. Buradaki maksat Fenerbahçe'nin fazla puan kaybıyla ligin dibinde olmasından duyulan bir rahatsızlık ihtimalini görüyorum. Lig bu kadar erken keyifsizleşmesin noktasında Muslera'nın aleyhinde bir tutum gelişmiş olabilir. Kurallar elbette ki herkese uygulansın, aksini söylemek mümkün değil ancak Fenerbahçe'yle makas açılmasın diye rakiplere ara açılmasın diye böyle şey demek de sporda olacak bir şey değil. Bunu Türk sporunda sıklıkla gördük bir kez daha görmek şaşırtıcı olmaz" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE HESAP DOĞRU YAPILSAYDI DA SANTRFOR ALINSAYDI"

UEFA'nın Galatasaray'la ilgili aldığı yeniden soruşturma kararını değerlendiren Altaylı, "Santrfor alınmamasında UEFA'nın sopasının da etkisi var. Niye alınmıyor demedim, 'Emre alınacağına santrfor alınmalıydı' dedim. Şu anda alacak paraları da yok. Keşke o gün doğru hesabı, doğru tercihi yapsalardı. Sedef Hacısalihoğlu'nu suçladılar, bana gelen bilgi de Sedef Hacısalihoğlu'nun yönetimi daha önceden uyardığı. Artık kim doğru söylüyor bilemem. Transfer, sponsor yoluyla olabilir." dedi.

BELHANDA'NIN PORTO MAÇI SONRASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ...

Porto maçı sonrasında Belhanda'nın Porto formasıyla gülerek poz vermesi üzerine konuşan Altaylı, "Türkiye bu konularda duygusal, Avrupa maçlarına bak final kaybedilse de forma değişiliyor. Kendi adıma Belhanda'nın yaptığında anormallik görmüyorum ama Türkiye'de her şey anormal olduğu için normaller anormal, anormaller normal haline geliyor. Belhanda'yı beğendiğinden demiyorum, rezil bir herif. Ama rezilliğinin sebebi forma değil. Sahada her şeyini verirsin, kaybettikten sonra formayla gülerek gezersin. Yaparsın bunu spor bu. Ancak sahada berduş gibi gezeceksin, takıma katkı sağlamayacaksın, yarım ağızla konuşmak gibi yarım ayakla oynayacaksın... Taraftar da buna kızıyor tahmin ediyorum. Belhanda artık sevilmiyor, o yüzden her şeyi batıyor" ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA İZLEDİĞİM EN GÜZEL MAÇ, KASIMPAŞA - GÖZTEPE MÜCADELESİYDİ"

Kasımpaşa - Göztepe mücadelesini de yorumlayan Altaylı, "Avrupa maçları dahil bu hafta en çok beğendiğim maç Kasımpaşa mücadelesiydi. Her iki takım da 120'şer kilometre koşmuş. Bu kadar tempolu, giden gelen, keyifli bir maç geçen sene de bu sene de seyretmedim. Hem Kasımpaşa'nın hem de Göztepe'nin bütün futbolcularına 'Helal olsun' diyorum. Katkısı varsa teknik direktörleri de kutlamak lazım." açıklamasında bulundu.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli'nin Şenol Güneş ve Fatih Terim'le ilgili açıklaması üzerine konuşan Altaylı, "Denizli, Batılı bir teknik direktör gibi konuşuyor. Keyfi de yerindeyse Türk futboluna renk getirmediği dönem yok. Son dönemde eski havasından uzaktı gibi göründü, bu görüntü biraz da medya tarafından yapıştırıldı. Kasımpaşa'da onu aşarsa çok başarılı olur Mustafa hoca. Sporun tavrı bu olmalı. Kaybetse de kazansa da bu tavrı bekliyoruz, Şenol'dan da Fatih'ten de. Neşeli, eğlenceli, hoş bir tatlı bir rekabet içerisinde olunması lazım" dedi.

ATİKER KONYASPOR İLE BEŞİKTAŞ'IN U21 TAKIMLARI ARASINDAKİ MAÇTA ÇIKAN OLAYLAR...

"OLAYLARI GÖRMEK İSTEMİYORSAN CEZA VERİRSİN, 6222 SAYILI KANU SADECE BİR KEZ KULLANILDI"

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş'ın U21 maçı sonrasında yaşanan olayları değerlendiren Altaylı, "Bu olayları görmek istemiyorsan ceza verirsin, bu adamları sahalardan uzaklaştırırsın. Benim duyduğum Yasin Sülün atıldıktan sonra sağa sola hakaretler yağdırması üzerine olaylar patlıyor. Ancak Konya'da bu işi yapan arkadaşın geçen sene yine Beşiktaş maçında soyunma odasının kapısını kırma gibi iddia ötesi bilgiler var. Bu adamdan geçen sene şikayetçi olunmuş mu? Yapmazsan olmaz. Yasin Sülün davacı olmayacağını söyledi. Ört bas ederseniz bunlar her maç yaşanır. Yasin Sülün korksa şikayetçi olmasa bile Federasyon'un bu işin üzerine gitmesi lazım. Yasin küfür ederek çıktıysa onun da cezası vardır, saldıranın da cezası vardır. Bir futbolcunun bıçak çektiği söyleniyor, yuh artık! 6222 sayılı yasa Fenerbahçe'nin şike iddialı sezonuyla ilgili kullanıldı bir daha da işe yaradığını görmedik çok şükür. Bir tane okkalı savcı bunlara dava açıyor mu? Memlekette savcı mı var Allah aşkına!" yorumunda bulundu.

Almanya'da Mainz kulübünün meşale ykaılması sonrası aldığı cezayı 8 taraftarını tespit ederek ödetmesi üzerine konuşan Altaylı, "Almanlar herhalde uygular diye düşünüyorum. 2001 senesinde ultrAslan yeni kurulmuş, ben de ikinci başkanım. Bana dediler ki 'UltrAslan bilet istiyor' Ne bileti istiyor? Bedava bilet istiyor. Niye? Taraftar. Dedim ki 'Arkadaşlar taraftarlar, takımlarına destek olmak için vardır. Galatasaraylılar'sa parasını verirler alırlar' Görüşmek istediler, 'Taraftarla görüşmem' dedim. Onlara kart verip kartlarının üzerine resmini koyayım, onla içeri girsinler dedim ama bilet verip satma işi olmaz, bu kartları da parayla veririm. En ucuz tarife neyse ondan veririm. Paraları mı yok, taksit yaparım. Kamera sistemiyle de yerlerine başkası oturulursa tespit ederiz diye sistemi de konuştuk. 5 maç bana küfür ettiler sonra herhalde birileri cebinden para verip almaya başladı. Bunları yapmak lazım. Taraftarlığı rantiye işine çevirenler yarın küfür edecektir, hepsine misliyle iade ediyorum ancak taraftar denilen meczupla hakiki taraftar ayrıdır. Hakiki taraftarın önünde şapka çıkarırım çünkü ben de öyleyim. 40 senedir param neye yetiyorsa onu alıp giderim. Bunu yapmak, denetlemek farzdır. Olay çıkarıyorsan o zaman seni maça en başta kulübün almaycaklar! İngiltere dünyanın en rezil taraftarından en şahanesine dönüştü. Çünkü yasa çıkarıldı, uygulandı. İngiltere Premier Ligi'nin değeri milyar milyar dolar." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ, MUHTEŞEM KARİYERİNİ BU SEZON ÇÖPE ATMA NİYETİNDE GİBİ"

Konyaspor - Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Altaylı, "Beşiktaş ne 10 ne de 11 kişiyken iyi oynamadı. Şenol Güneş, muhteşem kariyerini bu sezon çöpe atma niyetinde sanki. Ben teknik direktör değilim ancak yılların futbol seyircisi olarak görüyorum. Ne yapılmaması gerekiyorsa onu yapıyor. Oyun kilitlenmiş, açacak insanı almak yerine aynı sistemi devam ettiriyor. Mesele futbolcuda değil ki mesele o oyun tarzının yürümemesinde. İstersen 15 kişi ol. Güneş bu sezon sorunun ne olduğunu görme konusunda eksik kaldı herhalde konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanıyor" dedi.

QUARESMA, KONYASPOR MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMELİ MİYDİ?

Quaresma'nın Konyaspor maçında kırmızı kart görmeli miydi tartışmalarını değerlendiren Altaylı "Saha içerisindeki hakemin kararına biraz saygı duymak lazım sanki. Takımları hızlıca eksik bırakmak... Dünyadaki hakemlerde de sahadaki oyunu çok bozmamak için kartlar konusunda tolerans var gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞAKŞEHİR MAÇI PERFORMANSI

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA 'EZDİK' DEDİLER ANCAK BU MAÇ EZDİLER!"

Fenerbahçe'nin Başakşehir maçındaki performansıyla ilgili de konuşan Altaylı, "Şahane oynadı, gol atamadı. Fenerbahçe'deki asıl problemin Damien Comolli olduğunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosu daha üstündü, bu sene daha kötü. İki çok kötü futbolcu var, yanda da Maradona yok, Mehmet Topal var. Beşiktaş maçında 'Ezdik' dendi ya o maçta öyle bir şey yoktu, Başakşehir maçında ezdiler. Mert Günok'un 10 tane çıkardığı pozisyon var. Bunları atacaksın, atamıyorsan mesele Cocu'da değil. Ancak Fenerbahçe'nin yönetiminde de problem var." dedi.

"100 KİŞİLİK LİSTESİNİ COMOLLI'NIN AĞZINA TIKIN, GİTSİN"

Fenerbahçe'nin yönetiminde problem olduğuna vurgu yapan Altaylı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ali Koç'un tribünlere gitmesi, bir başkanın yapması gereken son şeydir demiştim, bu hafta tribünler 'Ali Koç gelsin, takım gelsin' oldu. Fenerbahçe'nin efsane başkanı olmaya aday bir başkan kendini bu hallere düşürmemeliydi, büyük yanlışlar yapıyor. Bu takımı da olumsuz etkiliyor. Tribüne giderek 'Ne deseniz haklısınız' diyerek futbolcuları satarsan onların da ayakları titrer. Mourinho 'Bizi rahat bırakın, futbolcuların ayakları titriyor' diyor. Tribüne gidip 'Bunlar ruhsuz, şerefsiz, satılmış' demek başka, 'Elimizdeki imkanlarla kurduğumuz budur, biraz izin verin, olmazsa ilk ben yollayacağım' demek farklı bir şey. Futbolcuların ödü patlıyor. Bu stres altında kimse bir şey oynayamıyor. Comolli'yi yollayın. Elinde 100 kişilik listesi olan adam bu transferleri yaptıysa listeyi kıvırıp ağzına tıkın, gitsin. Şu anda Fenerbahçe'de suçlanacak en son adam Cocu. Bu haftaki futbol, Beşiktaş maçındakinden daha üstündü. Girdikleri pozisyonun yüzde 20'si gol olsa farklı olurdu."

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ VAR KESİNTİSİ

Başakşehir maçındaki VAR kesintisini de değerlendiren Altaylı, "Maçın sonunda buz gibi gol yedi Fenerbahçe. VAR nedeniyle iptal edildi. Sahadan mağlup ayrılabilirdi. Bu da futbolcun cilvesi. TFF'nin açıklamasına artık kimse inanmıyor, Hakemlik faciası! Bunu yan hakeme yıkamazsın, orta hakem hatası. Kabak gibi ofsayt olmadığı ortada. Yan hakem bayrak kaldırsa bile orta hakemin 'Git işine aptal mısın?' diyerek golü vermesi lazımdı" yorumunda bulundu.

Phillip Cocu'nun "şampiyonluk konuşamayız" açıklaması üzerine konuşan Altaylı, "Zor günler, her takımın zor ve kolay günleri olur. Böyle olacağını sezon başında söyledik" dedi.

FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞI KARARLARI

"VOLKAN MUHAKKAK BİR ŞEY YAPMIŞTIR"

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakılmasını değerlendiren Altaylı "Orada da söylem hataları var. Ali Koç'un geçmiş söylemleriyle bugünkü eylemleri farklılık arz ediyor. Volkan'ın densizlik yaptığından, garip konuşma yaptığından zerre şüphe duymuyorum. Volkan muhakkak bir şey yapmıştır ki Ali Koç onun kadro dışı bırakılmasına izin verdi. Volkan bilindik üslubuyla muhakkak bir şey yaptı. Ancak yönetim kurulunun o zaman geçmiş söylemleriyle bugünkü eylemler arasındaki farkı göz önüne alacak bir şeyler yapması gerekirdi. Bu iş böyle gitmek, çözüleceğini düşünüyorum. Taze ve bu kadar umut veren yönetimin bu kadar hızlı bir şekilde taraftarı karşısına alma ihtimalini taşımak istemezler. Fenerbahçe'nin iç huzura ve iç barışa ihtiyacı var. Tribünlerin de zaman vermeye ihtiyacı var. Unutulmasın ki Fatih Terim, Galatasaray'a ilk geldiğinde ligin ilk yarısını 9 puan geride kapatıp şampiyon olmuştu. Evet Fenerbahçe'nin eksikleri var, yönetimin çok iddialarla gelip bunları karşılamayıp böyle kötü takım kurunca tepkiler normal ancak Fenerbahçe'nin 800 milyon Euro borcu var. Galatasaray'ın iki misline yakın borcu var. Unutulmaması lazım" yorumunda bulundu.

Milli ara üzerine Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un "UEFA Uluslar Ligi, futbolun en saçma organizasyonu" ifadeleri üzerine konuşan Altaylı, sözlerini Futboldan şu kadar anlayan ve seven birisi bu organizasyonun saçma olduğunu söyler. Jürgen Klopp'u kutluyorum." diyerek tamamladı.