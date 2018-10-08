Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, milli maç arasına rağmen Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına izin yapmadan başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'de dün Medipol Başakşehir'le sahasında 0-0 berabere kalan sarı-lacivertli ekipte futbolculara, milli maç arasına rağmen izin verilmedi.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, dünkü maçın ilk 11'inde yer alan isimlerin yenilenme yaptığı ifade edildi.

Diğer futbolcuların ise dayanıklılık, dar alanda pas, defans ve hücum organizasyonları çalıştığı aktarıldı.

Antrenmana, milli takımlarında bulunan Carlos Kameni, Martin Skrtel, İslam Slimani, Roman Neustaedter, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Berke Özer, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Yassine Benzia ve Diego Reyes'in katılmadığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştirilecek idmanla Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.