VAR, Fenerbahçe - Başakşehir maçında neden arızalandı?

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki maçın 82. dakikasında Eljero Elia, Edin Visca'nın pasında Fenerbahçe ağlarını havalandırırken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ali Palabıyık bunun üzerine golü iptal etti ve VAR'ı bekledi. Ancak VAR sisteminde yaşanan arıza nedeniyle pozisyon tekrardan izlenemedi. Ali Palabıyık, VAR'dan faydalanamayınca yardımcısının kararına uyarak golü iptal etti. Pozisyonun ofsayt olmadığına dair görüşler belirtilirken bu hatanın neden kaynaklandığı da ortaya çıktı.