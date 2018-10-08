Yusuf Namoğlu'ndan VAR açıklaması

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki maçın 82. dakikasında Eljero Elia, Edin Visca'nın pasında Fenerbahçe ağlarını havalandırırken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ali Palabıyık bunun üzerine golü iptal etti ve VAR'ı bekledi. Ancak VAR sisteminde yaşanan arıza nedeniyle pozisyon tekrardan izlenemedi. Ali Palabıyık, VAR'dan faydalanamayınca yardımcısının kararına uyarak golü iptal etti. Yusuf Namoğlu, konuya ilişkin açıklamalar yaptı. NTV'ye konuşan Namoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Arıza teknik bir arıza. Güç yükleyen bir sistem. VAR'da olan arkadaşlar güç kaybı olduğu için sesle birlikte görüntüler de gelmedi. 5 dakika 40 saniye gibi bir süre... Şanssızlık 5 dakika 40 saniye içinde ofsayt pozisyonu oldu. 3 boyutlu sistemde değerlendirilmesi gerekiyordu ama ses olmadığı gibi görüntü de olmadı."