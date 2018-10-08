A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek ile oynayacağı özel maç ve 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, İspanya 1. Futbol Ligi'nde kariyerlerini sürdüren Okay Yokuşlu, Enes Ünal ve Serdar Gürler uçaklarının bugün geç saatte inecek olmasından dolayı katılmadı. Bu üç oyuncunun da bu akşam kampa geleceği ve yarınki çalışmada yer alacağı belirtildi.

Dün kulüp takımları ile maç yapan İrfan Can Kahveci, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Hakan Çalhanoğlu ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Mehmet Zeki Çelik de tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı koştu.

Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından pas çalıştı. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise çift kale maçla idmanı tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.