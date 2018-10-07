7 Ekim 2018 20:00

Fenerbahçe yine kazanamadı

Fenerbahçe yine kazanamadı
Fenerbahçe sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
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