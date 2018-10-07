Yasin Sülün: Bir anda sahaya birçok sivil indi

İHA'nın haberine göre U21 Süper Ligi'nin 8. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederken, mücadele sonrası siyah-beyazlı oyuncular saldırıya uğradı.

Beşiktaş U21 Teknik Direktörü Yasin Sülün, olaylı maç sonrası yaptığı açıklamada, "Karşılaşmanın ardından futbolcular arasında sözlü bir sataşma oldu. Ancak ne olduysa bir anda sahaya birçok sivil kişi girdi. Bu kişilerin kim olduklarını bilmiyoruz. Taraftar da olabilir. Ayrıca Konyaspor tarafından idari bir görevli, o da futbolculara saldırdı." dedi.

"GEREKLİ YERLERE, GEREKLİ BAŞVURULARI YAPACAKLARDIR"

Olaylarla ilgili konuşmaya devam eden Sülün şunları söyledi:

"Oyuncularımızdan birinin kafasında çok büyük bir şişme var. Bir tanesinin dişinde kırık var. Diğer oyuncularımıza da vurdular. Gerekli darp raporlarını alıyoruz. Şimdi de A takımın maçını bekleyip, A takımla birlikte İstanbul'a döneceğiz. Yöneticilerimiz de sağ olsun, hemen konuyla ilgilendi ve hepsi aradı. Gerekli yerlere, gerekli başvuruları da yapacaklardır" dedi.