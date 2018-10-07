Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda?

Atiker Konyaspor – Beşiktaş maçı için saatler kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye karşı karşıya gelen Beşiktaş, Süper Lig’te Konyaspor ile mücadele edecek.

Siyah- beyazlı takım, ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan toplamıştı. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig heyecanı Atiker Konyaspor – Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Geçen hafta evinde Kayserispor’u 2-0 yenen Beşiktaş, Atiker Konyaspor’u da mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Bu sezon kendi sahasında tam olarak istediğini yakalayamayan Atiker Konyaspor da galibiyet mücadelesi verecek.

Hakem Ümit Öztürk’ün yöneteceği Atiker Konyaspor – Beşiktaş maçı, 7 Ekim Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak. Saat 20.30’da başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Caner Erkin oynayabilecek

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, bugünkü mücadelede forma giyebilecek. Fenerbahçe ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında görev alamayan Caner’in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia’nın yokluğunda bugün sol bekte oynaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekibin Malmö ile oynadığı maça yedek başlayan Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Oğuzhan Özyakup’un da bugün ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı. Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 mağlup ederken, Bursaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından 1-1’lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn’ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz’e 2-1 ve Malmö’ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan’a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.