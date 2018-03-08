DHA - Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yer alan açıklamada, "FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir. İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
8 Mart 2018 18:45
Trabzonspor’dan ‘transfer yasağı’ açıklaması
Trabzonspor Kulübü, FIFA'nın, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro'luk taksidinin Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle verilen transfer yasağıyla ilgili açıklama yaptı.
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