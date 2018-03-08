İtalya Astori'ye ağlıyor

Yapılan otopsisinde kalp problemi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanan Astori için, Floransa'da cenaze töreni düzenlendi.



Binlerce Fiorentina'lı taraftar, Astori'yi son yolculuğunda yanlız bırakmadı. Astori'nin tabutu, son derece şık bir arabayla Basilica di Santa Croce'ye getirildi. Binlerce taraftar, tabutun taşındığı sırada atkılarını havaya kaldırdı. Yıldız futbolcunun cenazesi, gözyaşları eşliğinde kiliseye taşındı.



Inter Kulübü Teknik Direktörü Luciano Spaletti ve tüm futbolcular da törende hazır bulundu. Juventus efsanesi Gianluigi Buffon da Astori için son görevini yapan isimlerden bir oldu.