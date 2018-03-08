Yapılan otopsisinde kalp problemi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanan Astori için, Floransa'da cenaze töreni düzenlendi.
Binlerce Fiorentina'lı taraftar, Astori'yi son yolculuğunda yanlız bırakmadı. Astori'nin tabutu, son derece şık bir arabayla Basilica di Santa Croce'ye getirildi. Binlerce taraftar, tabutun taşındığı sırada atkılarını havaya kaldırdı. Yıldız futbolcunun cenazesi, gözyaşları eşliğinde kiliseye taşındı.
Inter Kulübü Teknik Direktörü Luciano Spaletti ve tüm futbolcular da törende hazır bulundu. Juventus efsanesi Gianluigi Buffon da Astori için son görevini yapan isimlerden bir oldu.
8 Mart 2018 18:41
İtalya Astori'ye ağlıyor
Otel odasında uyurken hayatını kaybeden 31 yaşındaki Fiorentina'lı futbolcu Davide Astori, son yolculuğuna uğurlandı. İtalyan oyuncunun cenaze törenine futbol dünyasının önemli isimleri katıldı.
Yapılan otopsisinde kalp problemi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanan Astori için, Floransa'da cenaze töreni düzenlendi.
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