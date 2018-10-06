Fatih Terim: Birini koyduk, o da Donk diye vurdu

"Antalyaspor bizi yense lider olacaktı ama sahada böyle bir görüntü yoktu."

Galatarasay teknik direkötürü Fatih Terim, 1-0'lık Antalyaspor galibiyetini, "Antalyaspor bizi yense lider olacaktı ama sahada böyle bir görüntü yoktu. Birini koyduk, o da Donk diye kafa vurdu" sözleriyle değerlendirdi.

Galatasaray'ın deplasman kabusu sona erdi

Maç sonu basın toplantısında konuşan Terim, "Ne söylemek isterim, Porto'dan sonra 72 saat geçmeden hem seyahat, hem mağlubiyet, hem yorgunluk..Buna rağmen oyunun tek hakimi Galatasaray! Kalemizde pozisyon da hatırlamıyorum, varsa bile o kadar olacak" ifadesini kullandı.

Terim'in açıklamaları şöyle:

- Yine deplasmanda "Kazanamıyoruz" diye düşünen bir oyuncu topluluğu, haklılar. Ancak oyuncularımı kutluyorum. Kritik 3 puandı, Porto'dan taraflı tarafsız beğeniyle döndük. Bu dönüşte galibiyet hediye etmemiz lazımdı."

- Antalyaspor bizi yense lider olacaktı ama sahada böyle bir görüntü yoktu. Birini koyduk, o da 'Donk' diye kafa vurdu.

- Gole kadar 30 orta yapmışız. Buna bir formül bulmamız gerektiğini düşündük. Maicon'u bir maçta daha koymuştuk. Donk'u da ileri attık, o da ortaya 'Donk' diye kafa vurdu. Yavaş yavaş takım oluyoruz, bu sene inşallah daha da iyi şeyler yapacağız.