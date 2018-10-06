Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

DHA - Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Konyaspor ile deplasmanda Spor Toto Süper Lig maçı oynayacak ve daha sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek.