Bursaspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı

Yeşil-beyazlılar ilk yarıda bulduğu tek golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bu sezon 3 puanla tanıştı. Öte yandan Bursaspor'un iki golü, VAR tarafından iptal edildi.

Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü'nü ağırladı.

Bursaspor maçın 7. dakikasında Sakho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak golün ardından VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyon tekrar izlendi. Ankaragücü futbolcuları Sakho'nun golü öncesinde kendilerine faul yapıldığı yönünde itirazda bulunmuştu.

Yeşil-beyazlılar aradığı golü 20. dakikada buldu. Ramazan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Umut Meraş, kafasıyla aşırtma bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 90+2'nci dakikasında Bursaspor Allano Lima ile bir gol daha buldu. Ancak pozisyon öncesinde ofsayt tespit edilmesiyle birlikte bu gol de VAR uyarısıyla iptal edildi.

Bursaspor, kariyerindeki ilk Süper Lig golünü kaydeden Umut Meraş'la 3 puana uzandı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.