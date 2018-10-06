Göztepe'de büyük şok!

DHA - Maçın 17'nci dakikasında sakatlanan Fildişi Sahilli oyuncunun ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir."

Traore'den 6 ay faydalanamayacak sarı-kırmızılılar, aynı müsabakada sakatlanan sağ bek Lamine Gassama'nın durumu hakkında da bilgilendirmede bulundu ve şu ifadeler kullanıldı:

" Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."

Ayrıca Gassama'nın milli maç arasından sonra oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına yetişemeyebileceği öğrenildi.