Göztepe'de hayal kırıklığı

Bektaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, skor ve oyun anlamında iyi bir maç çıkarmadıklarını belirtti.

Kasımpaşa'yı iyi analiz ettiklerini fakat karşılaşmada onların istediği oyunu oynamak zorunda kaldıklarını aktaran Bektaş, şunları kaydetti:

"Böyle bir takıma karşı ya atakları sonuçlandırmak ya da rakibin hücum hattına yakın oynamak zorundasınız. Bunu yapamadık. Çıkarken basit top kayıplarıyla kontra atak yedik. Maçta iki bekimizin de sakatlanmasıyla elimiz kolumuz bağlandı. İkinci yarının başında da basit bir hatadan kolay gol yedik ve kontra atak oynayan bir takıma karşı 2-0 geriye düştük. Ardından 2-1'i bulduk, beraberliği de sağlayabilirdik. Ancak yediğimiz üçüncü golden sonra oyun koptu. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Umarım milli maçlar için lige verilecek arada sakat oyuncular da iyileşir ve bu bölümü iyi değerlendirerek yolumuza devam ederiz."