6 Ekim 2018 02:36

Hatayspor Eskişehir'i 3 golle geçti

Hatayspor Eskişehir'i 3 golle geçti
Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında, Hatayspor deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.
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Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

ESKİŞEHİRSPOR: 0 - HATAYSPOR: 3

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemal Alpay

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 74 Alperen Kocabaş), Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 63 Kaan Gül), Cemali Sertel (Dk. 81 Tolga Yakut)

HATAYSPOR: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu (Dk. 84 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Murat Paluli, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Diallo, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Wellington), Caner Hüseyin Bağ, Hamza Gür

GOL: Dk. 40 ve Dk. 67 Selim Ilgaz, Dk. 90+3 Diallo (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 45+2 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 83 Diallo (Hatayspor)

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