Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı ekip, 12 Ekim Cuma günü Fransa ile hazırlık maçı yapacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, Fransa ile oynayacağı özel maçın ve Macaristan'la yapacağı 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme karşılaşmasının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Rouen kentinde 12 Ekim Cuma günü Fransa'yla hazırlık müsabakasında ve Macaristan'ın Felcsut kentinde 16 Ekim Salı günü 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında Macaristan'la karşılaşacak ay-yıldızlılarda aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Ekim Pazartesi günü Limak Eurasia Kavacık İstanbul'da toplanacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Utku Yuvakuran (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Yıldırım Mert Çetin (Gençlerbirliği), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Adil Demirbağ (Fatih Karagümrük), Abdurrahim Dursun (Kırklarelispor), Yusuf Acer (Altınordu)

Orta saha: Alican Özfesli (Altınordu), Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Barış Alıcı (Fenerbahçe), Deniz Hümmet (Trelleborgs), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Yusuf Sarı (Clermont Foot Auvergne 63), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf II), Ahmet Canbaz (Eintracht Braunschweig), Orkan Çınar (Adana Demirspor), Melih Okutan (Boluspor)

Forvet: Umut Bozok (Nimes Olympique), Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Güven Yalçın (Beşiktaş)