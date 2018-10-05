Hollanda Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Almanya ve Belçika müsabakalarının aday kadrosu belli oldu. Buna göre Teknik Direktörü Ronald Koeman, açıkladığı 25 kişilik kadroya Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ryan Babel'i de aldı. Turuncular, 13 Ekim'de Almanya ile Uluslar Ligi'nde 16 Ekim'de de Belçika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
5 Ekim 2018 21:08
Beşiktaşlı yıldız Babel'e milli çağrı!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Belçika ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.
Çok Okunanlar
-
Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı
-
Beşiktaşlı yıldız Babel'e milli çağrı!
-
TBF'den Trabzonspor açıklaması
-
UEFA'dan Spartak Trnava'ya ceza!
-
İşte UEFA'nın Galatasaray kararının perde arkası...
-
Trabzonspor'un 9 futbolcusuna milli davet!
-
Beşiktaş Lig'e odaklandı!
-
Fenerbahçe'den şok karar! Yıldız futbolcular kadro dışı
-
TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye indirim
-
Kenan Sipahi: Hedefimden vazgeçmedim