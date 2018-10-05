Beşiktaşlı yıldız Babel'e milli çağrı!

Hollanda Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Almanya ve Belçika müsabakalarının aday kadrosu belli oldu. Buna göre Teknik Direktörü Ronald Koeman, açıkladığı 25 kişilik kadroya Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ryan Babel'i de aldı. Turuncular, 13 Ekim'de Almanya ile Uluslar Ligi'nde 16 Ekim'de de Belçika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.