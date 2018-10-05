İşte UEFA'nın Galatasaray kararının perde arkası...

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, bu kararın Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilemediği kaydedildi.

Karar ne anlama geliyor?

UEFA'da Finansal Fair Play ile ilgili iki farklı kurul var. Galatasaray'ın yaptığı anlaşmanın altında da imzası bulunan Kontrol Kurulu Başkanı, aynı zamanda bir üst kurulda da yer alıyor. Şu anda üst kurul, verilen kararın tekrar incelenmesini onayladı. Sporx'in haberine göre, Galatasaray'ın UEFA kararı 2 ay önce tekrar incelemek üzere Araştırma Komisyonu'na gönderilmişti. Bugün yapılan açıklama, tekrar incelenmesinin onaylanması anlamına geliyor.

UEFA neden tekrar inceleme kararı aldı?

UEFA, tekrar yapılan inceleme sonucunda -büyük olasılıkla- Galatasaray'ın finansal raporlarında bir hata, doğru olmadığını düşündüğü bir veri ya da inanmadığı bir öngörüye rastladı. UEFA'nın üst kurul tarafından yapılan tekrar inceleme sonrasında Galatasaray'ın gelir kalemlerinde belirttiği rakamların gerçekçi olmadığı sonucuna vardığı da kaydediliyor.

Galatasaray tekrar savunma yapacak mı?

UEFA'nın aldığı bu karar, aslında sürecin de baştan işlemesine neden olacak. Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, bir kez daha savunma verecek. UEFA ile tekrar oturulacak, bir kez daha anlatılacak, İstanbul - Nyon trafiği de tekrar başlayacak. Yapılacak incelemenin ardından verilen karar onaylanacak ya da yeni süreç başlayacak.

Bu sezon Avrupa'dan men gelebilir mi?

Galatasaray, UEFA'dan halihazırda Şampiyonlar Ligi katılım belgesi aldığı için bu sezon bir men tehlikesi söz konusu değil.

Gelecek sezon için Avrupa'dan men edilebilir mi?

UEFA'nın yapacağı incelemeler sonrasında cezalar ile ilgili yeni yaptırımlara gitme ihtimali var. Galatasaray'a yeni para cezası ile birlikte, yine farklı kadro kısıtlaması cezaları ve gelecek sezon için men cezası da gelebilir.

Başka benzer örnek var mı?

UEFA, bu yaz yine Paris Saint-Germain ile de FFP'ye uymadığı gerekçesiyle bir "settlement agrement" anlaşması yaptı ve Fransız ekibinin Temmuz öncesinde 60 milyon euroluk bir satış yapmasını istedi. PSG bunu gerçekleştirdi, ancak sonrasında yine Galatasaray gibi bu karar bir üst kurula tekrar incelenmek üzere yollandı.

Galatasaray ne yapabilir?

Galatasaray, UEFA'nın verdiği her türlü kararı, Spor Tahkim Mahkemesi olan CAS'a taşıyabilir ve kararın iptali için hukuki süreci başlatabilir. Daha önce PSG, UEFA'nın kendilerine verdiği cezayı CAS'a taşımıştı.