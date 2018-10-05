Fenerbahçe'den şok karar! Yıldız futbolcular kadro dışı

DHA - Fenerbahçe Spor Kulübü; Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Sarı lacivertli kulüp, sezon başından bu yana yaşanan gelişmelerin ardından yönetimin yaptığı değerlendirme sonucunda futbol A takımı teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırırken; Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ı da süresiz olarak kadro dışı bırakma kararı aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda; Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz" denildi.