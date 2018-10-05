TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye indirim

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, almış olduğu 40 bin lira para cezasında indirime gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle almış olduğu 40 bin lira para cezasında indirime gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin 40 bin liralık para cezası 20 bin liraya indirildi.

Kurul, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Ülker Stadı'ndaki 4 tribünün bazı bloklarında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar için verdiği elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesi yönündeki kararını ise onadı.