Fanatik'in haberine göre; UEFA Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'ın Finansal Fair Play komitesi ile yaptığı anlaşmayı inceledi. Kurul, finansal fair-play komitesinden dosyanın yeniden görüşülmesini talep etti.
5 Ekim 2018 15:59
UEFA'dan flaş Galatasaray kararı!
UEFA Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'ın Finansal Fair Play komitesi ile yaptığı anlaşmayı inceledi.
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