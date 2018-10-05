UEFA'dan flaş Galatasaray kararı!

UEFA Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'ın Finansal Fair Play komitesi ile yaptığı anlaşmayı inceledi.

Fanatik'in haberine göre; UEFA Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'ın Finansal Fair Play komitesi ile yaptığı anlaşmayı inceledi. Kurul, finansal fair-play komitesinden dosyanın yeniden görüşülmesini talep etti.