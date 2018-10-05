Fatih Terim iki oyuncunun biletini kesti

Maçtan sonra Porto forması giyen Belhanda ile takımın en çok kazananı olmasına rağmen bekleneni bir türlü veremeyen Feghouli, tamamen gözden çıkarıldı.

Karabaş'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla, bu iki futbolcu da satış listesine konuldu. Ayrıca yönetim, işi sağlama almak adına iki yıldızın menajerini de İstanbul'a davet etti. Önümüzdeki hafta görüşmeler yapılacak.

Galatasaray Yönetimi'nin satış planında Arap ve Çin kulüpleri başı çekiyor. Ocak ayında iki ligde de transfer döneminin açılacak olması, bu oyuncuların satışını cazip kılıyor. Feghouli ve Belhanda'nın menajerleriyle birlikte transferin yol haritası çizilecek. Duruma göre oyuncuların bonservisinde de kolaylık sağlanması düşünülüyor.