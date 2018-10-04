4 Ekim 2018 22:50

Galatasaray'da sakatlık depremi!

Galatasaray'da sakatlık depremi!
Eren Derdiyok'un ağrılarının sürmesi, Selçuk İnan'ın kasık adalesindeki ağrıların geçmemesi üzerine iki oyuncunun Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.
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Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, "Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok’un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan’ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.

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