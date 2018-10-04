Fenerbahçe bu sefer şeytanın bacağını kırdı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Spartak Trnava'yı konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Fenerbahçe, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerin devamında yaşanan karambolde topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Frey, kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı altıpasın önüne ortaladı. Burada müsait durumda bulunan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içinde Slimani ile verkaç yapan Ayew'in sıfırdan ortasına altıpasta iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

31. dakikada Eljif Elmas'ın ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trvana'yla oynadıkları maçın kadrosundan son karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Cocu, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildikleri müsabakaya göre 4 ismi değiştirdi.

Spartak Trvana karşısında sürpriz bir ilk 11'le takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Rize'de oynayan Şener Özbayraklı, Mehmet Topal ve Yassine Benzia yedek kulübesine otururken, Aatıf Chahechouhe kadroya dahil edilmedi.



Bu isimlerin yerine Mauricio Isla,Martin Skrtel, Michael Frey ve Eljif Elmas forma giydi.

3-5-2 İLE SAHADA

Fenerbahçe, Slovak rakibi karşısında 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıktı.

Bu sezon ilk kez bu dizilişle maça başlayan Fenerbahçe'de kalede Harun Tekin oynadı. Cocu, savunma 3'lüsünü Skrtel, Reyes ve Neustaedter'den oluştururken kanat beklerinin sağında Isla, solunda Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü.

Orta sahanın ortasında Jailson ve Eljif Elmas oynarken, forvet arkasında Andre Ayew görev aldı. İleri uçta ise Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.

SKRTEL DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel, sakatlığını atlattı ve 3 maç sonra formasını kavuştu.

Son olarak 16 Eylül'deki Atiker Konyaspor maçında forma giyen Skrtel, daha sonra ligde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında sakatlığı nedeniyle oynamamıştı.

ISLA TEKRAR 11'DE

Sarı-lacivertlilerin Şilili sağ beki Isla, 5 maç sonra sahaya ilk 11'de çıktı.

Son olarak 25 Ağustos'ta ligdeki Göztepe maçında ilk 11'de oynayan Isla, son 5 maçta formasını Şener Özbayraklı'ya kaptırmıştı. Isla, Spartak Trnava maçıyla ilk 11'deki formasını tekrar aldı.

TRİBÜNLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Bu sezon iç sahadaki Benfica, Bursaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında tribünlerin tamamına dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, bu karşılaşmaya da ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı 30 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Spartak Trnava için İstanbul'a gelen 200'e yakın Slovak taraftar ise deplasman tribününden takımlarını destekledi.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında şehit olan askerleri unutmadı.

Maçtan önce İstiklal Marşı'nı söyleyen taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda." diye bağırdı.

Maraton Tribünün üstünde ise tüm tribünü kaplayan dev bir Türk bayrağı açıldı.