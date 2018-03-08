Van Persie'ye şok haber!

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında 5 Şubat 2017 günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Beşiktaşlı taraftarlara doğru elini şortuna sokan ve dil çıkaran yıldız oyuncu Van Persie hakkında ‘Hakaret içeren tezahüratta bulunma’ suçu kapsamında dava açıldı.

5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı esnasında Beşiktaşlı taraftarların olduğu tribüne doğru dil çıkaran ve 41. dakikada Beşiktaşlı oyuncu Tosic'e doğru elini şortuna sokan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin Van Persie'ye Beşiktaş cephesi büyük tepki göstermişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca basına yansıyan haberler ihbar kabul edilerek harekete geçildi. Savcılıkça yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca iddianame düzenlendi. İddianamede Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği müştekiler arasında, Robin Van Persie ise şüpheli olarak yer aldı.

"HAYÂSIZCA HAREKETLER"

İddianamede müştekilerin ifadelerine yer verildi. İfadelerde, Van Persie'nin maç sırasında Beşiktaş seyircilerine yönelik dilini çıkardığı, elini şortunun içerisine koyduğu, bu şekilde hakaret içerikli davranışlarda bulunduğu, eyleminin hakaret içeren tezahürat ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, suç işlemeye tahrik, hayâsızca hakaretler kapsamında kaldığı iddia edildi.



İddianamede, görevli polis memurlarınca yapılan gözlemler, araştırmalar ve görüntü incelemesi sonucunda, Van Persie'nin bariz bir şekilde seyirciye yönelik olarak dil çıkarma hareketinde bulunduğunun, elini şortunun içine soktuğunun tespit edildiği kaydedildi.

"AMACIM HAKARET DEĞİLDİ"

Van Persie ise iddianameye yansıyan ifadesinde, maç sırasında şortun altına tayt şeklinde bir iç giyim giydiğini, bu iç giyimin zaman zaman kaydığını, bunu düzelttiğini, futbol hayatında bu hareketi sıklıkla yaptığını fakat bu maçta maçın atmosferi nedeniyle yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Persie dil çıkarmasıyla ilgili, Beşiktaş seyircisinin kendisine ve takım arkadaşlarına hareket içerikli söz ve hareketlerde bulunduğunu, yapılan hakaret karşılığında o an için dilini çıkarma hareketinde bulunduğunu, seyircilere yönelik hakaret etmek amacıyla hareket etmediğini, bu yöndeki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.



Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin taraftarlara yönelik ve genel olarak hakaret içerikli tezahüratta bulunduğu, yasa maddeleri uyarınca bu eylemi nedeni ile ön ödeme önerisinde bulunulduğu, ancak yasal tebligata rağmen ön ödeme önerisine uyulmadığı kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Van Persie hakkında '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya muhalefet (Hakaret içeren tezahüratta bulunma)' suçu kapsamında dava açıldı. Fenerbahçeli yıldız futbolcu ilerleyen günlerde İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Bilindiği gibi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, davaya konu maç ile ilgili disiplinsiz davranışlarından dolayı Fenerbahçeli Robin van Persie'nin 3 maçtan men ve 19 bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti (SABAH)