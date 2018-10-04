Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha!

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya tecavüz suçlamasının ardından bir şok daha.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, karşı karşıya olduğu cinsel istismar iddiaları sebebiyle gelecek birkaç maçta Portekiz Milli Takımı kadrosunda bulunmayacak.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo’nun 11 Ekim’deki UEFA Uluslar Ligi maçı ve bundan 3 gün sonra Glasgow’la yapılacak dostluk maçında forma giymeyeceğini, kasımdaki bazı maçlarda da sahada olmayacağını söyledi.

Bu kararın Ronaldo, kendisi ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı arasındaki üçlü görüşme sonrası alındığını belirten Santos daha fazla detay vermedi ve Ronaldo’nun bu aranın ardından yeniden aralarına döneceğini umduğunu ifade etti.

Kathryn Mayorga isimli ABD'li kadın, Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. İddiaları kesin bir dille reddeden Ronaldo da "Tecavüz, benliğim ve inandığım her şeyin karşısında olduğu iğrenç bir suçtur" demişti.

Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Polonya ile oynayacağı karşılaşma ile 14 Ekim'de İskoçya ile yapacağı hazırlık maçındaki kadrosu şöyle:

Kaleciler: Beto (Göztepe), Claudio Ramos (Tondela), Rui Patricio (Wolverhampton)

Defans: Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luis Neto (Zenit), Mario Rui (Napoli), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Beşiktaş), Ruben Dias (Benfica)

Orta Saha : Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Danilo Pereira (Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Münih), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)

Forvet: Andre Silva (Sevilla), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Eder (Lokomotiv Moskova), Gonçalo Guedes (Valencia), Helder Costa (Wolverhampton)