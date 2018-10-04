Fenerbahçe o ismi yalanladı!

Fenerbahçe'deki kötü gidişatın ardından fatura teknik direktör Philip Cocu'ya kesilmişti. Cocu'nun Fenerbahçe'deki geleceği tartışılırken yönetimin Hırvat teknik direktör Sinisa Mihajlovic ile görüşmeye başladığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir" ifadelerine yer verildi.

İşte açıklamanın tamamı:

"Bugün bazı basın organlarında, Fenerbahçemizin teknik direktörlüğüne Sinisa Mihajlovic’in getirilmek istendiği ve bu sebeple görüşmeler yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu görevinin başındayken kamuoyunu aldatıcı nitelikteki bu tarz haberler tarafımızca son derece rahatsızlıkla karşılanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur."