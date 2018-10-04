Taraftara kötü haber! Maçların kanalları belli oldu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam UEFA Avrupa ligindeki ikinci maçlarına çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek. Maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI DA BEIN SPORTS'TA

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise deplasmanda Malmö'ye konuk olacak. Malmö Stadında yapılacak karşılaşmayı Makedon hakem Aleksandar Staviev yönetecek. Saat 22.00'de başlayacak maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak