Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Bizim için zor bir maç oldu ama hak ettiğimiz kupayı aldık" dedi.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 65-62 mağlup ederek 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Kupa töreni sonrası basın açıklamasında bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zor bir maç olduğunu ancak ikinci yarıda çok iyi savunma yaptıklarını kaydetti. Sportmenlik dışı bir faul yaptıklarını ifade eden Ataman, "Bir anda maçı kazanmanın vermiş olduğu heyecan ters tepiyor ama sonuçta kazandık kupayı. Sezona kupayla başladık, bu bize moral verecek sezon için. Fenerbahçe son saniyede uzatmaya da sokabilirdi ama atamadı. Hak ettiğimiz kupayı aldık" şeklinde konuştu.

Sertaç Şanlı: "İnşallah bu mücadelemizi sezona yayarız ve iki kupa daha alırız"

Anadolu Efes'li oyuncu Sertaç Şanlı ise "Fenerbahçe'ye karşı galip gelmek her zaman önemli" diyerek Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu ifade etti. Bu anlamda farkı 10 sayıya kadar çıkarttıklarında dahi Fenerbahçe'nin basit hataları iyi değerlendirdiğini kaydetti. Şanlı, "Mutluyuz, inşallah bu mücadelemizi sezona yayarız ve iki kupa daha alırız" temennisinde bulundu.

Hidayet Türkoğlu'ndan tebrik

Maçı izleyen Türkiye Basketbol Fedeasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Anadolu Efes'i tebrik etti. Türkoğlu, "Basketbolumuzun en anlamlı kupası. Federasyon olarak 34'üncüsünü yapıyoruz. Süper Lig'de böylelikle hayırlısıyla başladı, antrenörlerimize, sporcularımıza hayırlı olmasını ve güzel geçmesini diliyorum. Gerek salonlara gelecek gerekse televizyonları başında destekleyecek tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Salonlarımız taraftarların gelmesi ile daha keyifli olacak. Bütün yıl boyunca sahip çıkacak tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz. Bizi Avrupa'da temsil edecek tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.