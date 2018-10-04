Galatasaray Porto deplasmanında istediğini alamadı!

Galatasaray, çok sayıda gol pozizyonuna girmesine rağmen Porto deplasmanında gol bulamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Casillas devleşti

İlk yarıda Galatasaray, Sinan Gümüş, Nagatomo ve Onyekuru ile çok net pozisyonlar yakaladı ancak Iker Casillas kalesinde devleşti ve gole izin vermedi.

Porto, 49. dakikada Telles'in kullandığı köşe vuruşunda Marega'nın golüyle 1-0 öne geçti. 27 yaşındaki forvet, kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi golünü Galatasaray'a attı.

İkinci yarıda da Galatasaray, Sinan ve Rodrigues'le gol fırsatları yakaladı. Bu pozisyonlardan da gol çıkmayınca Galatasaray, Portekiz'den yenilgiyle ayrıldı.

Porto taraftarından ıslık

Porto taraftarı, top ayağına geldiği zaman eski futbolcuları Maicon'u ıslıkla protesto etti.



3 eksik vardı

Galatasaray Iker Casillas'ı geçemedi Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve kart cezalısı olan Ndiaye Portekiz'e götürülmedi. Ayrıca ağrıları bulunan Eren Derdiyok da maç kadrosunda yer almadı.