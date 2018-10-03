Galatasaray Porto 11'ini açıkladı!

Galatasaray'da cezalı olan Badou Ndiaye ile sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba, Porto'ya götürülmedi. Fatih Terim Porto 11'ini açıkladı. İşte kadro...
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş
Porto'nun 11'i: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otávio, Corona, Marega, Brahimi
Dragao Stadyumu’nda 22.00'da oynanacak mücadeledeyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.