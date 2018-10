Yeni Malatyaspor’da Sivas hazırlığı

DHA/ Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, oynattığı futbol ile ilgili eleştiriler hakkında "Medipol Başakşehir'de 2014 yılında görev yaptım, üç sene boyunca. Orada ilk iki senemiz nasıl geçti, şuan Başakşehir kulübü oyun ve takım olarak nerede herkes ona bir baksın. Gereken cevabı zaten oradan almış olacaklar" dedi.

Sarı kırmızılı ekip deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi. İdmana Ertaç, Seth ve Erkan Kaş katılmadı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hafif tempolu koşudan sonra yakın pas, güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular taktik çalıştı.

Başakşehir'in kalitesini ve iyi futbol oynadığını bildiklerini belirten Erol Bulut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Medipol Başakşehir'in kalitesini, pasa yönelik oynadıklarını, paslarla kanatlara inmek ve pozisyon bulmak istediğini biliyorduk. Tüm hafta o şekilde çalıştık ve bunu da çok iyi başardığımızı düşünüyorum. Sonuçta burada diğer takımları konuşacak değilim biz Evkur Yeni Malatyaspor olarak sahada ne yapıyoruz bu önemli" dedi.

"DAHA İYİ OYNAYACAĞIZ"

Bir senedir Evkur Yeni Malatyaspor'un başında olduğunu hatırlatan Bulut, "Bir senedir ekibimle çalışıyoruz. Çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geldiğimde de söylemiştim; defanstan başlayarak, hücumda daha etkili olmaya yol almaya çalışacağız. Defans anlamında gerçekten iyi işler yapıyoruz. Hücum anlamında kendimizi biraz daha geliştirmemiz lazım. Nasıl, kale önünde bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Buna da her geçen gün çalışıyoruz. Süre geçtikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Bulut, bir gazetecinin, 'Oynattığınız futbol bazen eleştiriliyor, siz ne eleştiriler hakkında ne diyeceksiniz?' sorusuna, "Bence iyi işler yaptığımızdan dolayı yorumlar bu şekilde geliyor. Çünkü futbolu bilen, izleyen, yıllardır içerisinde olan kişi neyin nasıl oynandığını, elindeki kadrolara göre nasıl oynanması gerektiğini çok iyi bilir. Medipol Başakşehir ile ilgili bir örnek vereyim. 2014 yılında görev yaptım, üç sene boyunca. Orada ilk iki senemiz nasıl geçti, şuan Başakşehir kulübü oyun ve takım olarak nerede herkes ona bir baksın. Gereken cevabı zaten oradan almış olacaklar" yanıtını verdi.

Bulut, hafta sonu sahalarında oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili ise "Ligde herkes herkesi yenebiliyor. Gerçekten bu sene zor geçiyor. İyi geçtiğini düşünüyorum. Çünkü alt sıralardaki takımlarda gerçekten iyi futbol oynuyorlar. Gol pozisyonuna giriyorlar. Üst sıralarla puan farkı çok fazla yok, alt sıralarla da yok. Ama bu sezon ligin bu şekilde geçeceğini düşünüyorum. Biz, her takımdan puan ve puanlar almak için çıkıyoruz. Bu hafta sonu da 3 puan almak için çıkacağız. Ona göre çalışmalarımızı yapacağız. İyi futbolla inşallah bunu başarırız" diye konuştu.

ADEM BÜYÜK'E MORAL ZİYARETİ

İstanbul'da bulunan Marmara Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Erhat Tuhan taraftarlar olarak her zaman kaptan Adem Büyük'ün yanında olduklarını belirterek, "Bugün de İstanbul'dan kalkıp buraya geldik kaptanımıza destek vermek için. Kaptanımız Malatya'nın dik duruşudur, gururudur. Her zaman kaptanımızla gurur duyuyoruz, her zaman yanındayız Marmara Derebeyleri olarak. Kaptanımıza bundan sonraki maçlarında ve özellikle Sivas maçında gol bekliyoruz. Başarılar diliyoruz" dedi.

Sarı- kırmızılı takımın forvet oyuncusu Adem Büyük ise desteklerini arkasında hissetmek güzel bir şey olduğunu ifade ederek, "Zor bir süreçti ama bütün Malatya'nın hem burada olsun, hem de İstanbul'daki taraftarlarımızın olsun desteğini hissetmek güzel. İnşallah camiamıza faydalı olmaya devam edeceğiz. Bunun için çok çalışacağız. Tekrardan çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.